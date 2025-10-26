En
خالی کردن دل مردم هنر نیست

عارف: مسئولان اختلافات را در تریبون‌ها مطرح نکنند

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه خالی کردن دل مردم هنر نیست، گفت: مسئولان اختلافات را در تریبون‌ها مطرح نکنند.
کد خبر: ۱۳۳۶۵۹۳
به گزارش تابناک، محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به راهبرد دشمن در عملیات روانی علیه ملت ایران، بیان کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه که دشمن در جبهه نظامی موفقیتی کسب نکرد، وارد جبهه جنگ اقتصادی و روانی شده است. ما با این واقعیت روبرو هستیم که تحلیل‌های غلط و شیطنت‌آمیزی از خارج کشور مطرح شده و بعضاً در داخل کشور تکرار می‌شود. 

وی با تأکید بر اینکه نهادهای نظارتی و اقتصادی باید مراقبت‌های جدی داشته باشند، گفت: همه باید تلاش کنند تا بهانه به دشمن ندهند از سویی تأمین معیشت مردم وظیفه همه ماست و باید تلاش کنیم تا اشکالات را حل کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: هیچ نیازی نیست مسئولان از طریق تریبون‌ها درباره اختلافات صحبت کنند زیرا در جلسات باید این اختلافات بررسی و حل شود. درخواست من این است که خدمت به مردم و تأمین معیشت آنها در اولویت باشد و همه نهادها توان خود را برای حل مسائل معیشتی مردم به کار ببرند. 

عارف در ادامه با اشاره به محتوای برخی رسانه‌ها درباره وضعیت بازار گفت: خالی کردن دل مردم هنر نیست. وزراء هم حساسیت بیشتری درباره این مسائل داشته باشند و مسائل و مشکلات سازمان خود را به موقع حل کنند، تا به وضعیت نگران‌کننده نرسد.

وی همچنین بیان کرد: باید با کشاورز، دامدار و تولیدکننده صحبت و مشکلات آنها را حل کرد، زیرا آنها در خط مقدم تولید هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه واحدهای نظارتی هم باید جدی‌تر با تخلفات برخورد کنند، گفت: نان در تهران نباید تبدیل به یک مسأله سیاسی شود. هیچ راهی جز برخورد با واحدهای متخلف وجود ندارد. البته واحدهای متخلف هم باید مطلع باشند که نباید تغییر کاربری بدهند.سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و اصناف هم باید در این موارد برخورد جدی داشته باشند.

عارف همچنین تصریح کرد: باید پاسخ به انتقادات را داد، چون سکوت نشانه رضایت است. بخش‌های رسانه‌ای همه دستگاه‌های دولتی باید فعال شوند و به موقع به افکار عمومی پاسخ دهند.

گفتنی است در این جلسه اصلاح ارزش عرضه پایه صادراتی و وضع عوارض صادراتی برای شیر خشک، انواع چربی خوراکی و گوجه فرنگی به تصویب رسید. 

همچنین در این جلسه اعضای کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی تعیین شدند.

گزارشی از وضعیت ذخایر راهبردی کشور و گزارشی از روند تغییرات میانگین قیمت‌های کالاهای منتخب نیز در این جلسه ارائه شد.

