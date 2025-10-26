گل‌های امباپه و بلینگام باعث شد رئال‌مادرید تیم پیروز ال‌کلاسیکو جذاب و پرحادثه امشب لقب بگیرد. بارسایی‌ها در غیاب چند ستاره خود و البته محرومیت هانسی فلیک، پا به این دیدار در سانتیاگو برنابئو گذاشتند و دست خالی آن را ترک کردند.

رئال مادرید، بارسا را با شکست بدرقه کرد/ ال‌کلاسیکو؛ مثل همیشه جذاب و پرحادثه

شزنی در چند صحنه درخشید و مانع شکست پرگل بارسا شد. دروازه‌بان بارسا حتی پنالتی امباپه را هم مهار کرد. از سویی در این دیدار، یک پنالتی دیگر و گل رئالی‌ها در بازبینی صحنه توسط VAR مردود اعلام شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا از ساعت ۱۸:۴۵ به وقت تهران در بزرگ‌ترین دیدار از چارچوب هفته‌ دهم رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگا به مصاف هم رفتند.

در تیم در شرایطی با قضاوت سزار سوتو گرادو در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف هم رفتند که یک هدف مشترک داشتند؛ پیروزی و کسب سه امتیاز. تا پیش از ال‌کلاسیکو، رئال مادرید با ۲۴ امتیاز در صدر جدول قرار داشت و بارسا نیز با ۲۲ امتیاز در تعقیب کهکشانی‌ها. از سویی هر دو تیم با پیروزی‌های اخیر در چمپیونزلیگ با روحیه‌ و اعتمادبه‌نفس بالا برای این دیدار بزرگ آماده شدند.

در یک‌سو ژابی آلونسو قرار داشت که چشم به خلاقیت و نیروی تهاجمی خود شامل وینیسیوس جونیور، امباپه و بلینگام داشت و در سمت دیگر هانسی فلیک که به‌دلیل محرومیت روی نیمکت حضور نداشت و البته لشکری هم از مصدومان همچون دنی اولمو، رافینیا، روبرت لواندوفسکی، گاوی و تراشتگن.

این دیدار جذاب و پرحادثه در نهایت با برتری دو بر یک میزبان به پایان رسید تا پیش از شکست‌های متوالی در فصل گذشته، اولین ال‌کلاسیکو امسال را با پیروزی پشت سربگذارد.

در صورتی که در دقابق ابتدایی یک پنالتی به سود رئال گرفته شد و در ادامه با بازبینی صحنه توسط VAR رد شد، دقایقی بعد هم گل امباپه به دلیل آفساید مردود اعلام شد اما ستاره فرانسوی دقیقه 22 دروازه بارسا را باز کرد و گل هم سالم بود. پاس درخشان بلینگام و یک ضربه دقیق و تماشایی از امباپه رئال را پیش انداخت.

بارسایی‌ها در دقیقه ۳۸ به گل رسیدند و بازی ۱-۱ شد. آردا گولر می‌توانست به راحتی توپ را دفع کند ولی اشتباه او باعث شد رشفورد در عرض توپ را به فرمین برساند تا جوان بارسلونا با شوتی محکم توپ را به تور رئال مادرید بچسباند. این پایان کار نبود و دقیقه ۴۳ نوبت به ستاره انگلیسی رسید تا خودنمایی کند. جود بلینگام در نهایت خونسردی گل دوم رئال را زد. در این صحنه، وینیسیوس تا خط عرضی پیش رفت و توپ را ارسال کرد و ضربه سری دقیق به دهانه دروازه باعث شد تا بلینگام به راحتی دروازه شزنی را باز کند.

در دیداری که همه چیز داشت؛ در دقایق پایانی هم پدری اخراج شد تا کلکسیون اتفاقات ال کلاسیکو امشب کامل شود. او که پشت محوطه جریمه بارسا توپ از پایش جدا شده بود تکل شدیدی روی پای شوامنی زد و داور کارت زرد دوم و کارت قرمز را به پدری نشان داد.