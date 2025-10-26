زلزله نسبتا شدید در همدان / نهاوند ۶ بار لرزید

به گزارش تابناک به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری، در ساعت ۱۹:۳۹ امشب یکشبنه چهارم آبان ماه، زمینلرزهای به بزرگی ۴.۴ ریشتر نهاوند همدان را لرزاند.
این زمینلرزه به طول جغرافیایی ۴۸.۳۸ و عرض جغرافیایی ۳۴.۲۲ در عمق زمین ۹ کیلومتری به وقوع پیوست.
همچنین بلافاصله دو پس لرزه به بزرگای ۳.۵ و ۲.۸ ریشتر در همین منطقه به وقوع پیوست.
گفتنی است، زلزله در همدان نیز احساس شد.
افزایش پس لرزه ها در نهاوند
بنا بر اعلام مرکز لرزه نگاری کشوری، پس لرزههای پیاپی تا ساعتی پس از زلزله ادامه داشت؛ و تا ساعت ۲۱:۲۲ شب ۵ پس لرزه به ثبت رسید.
بنا بر گزارشها وقوع این پس لرزها مردم را به خیابان کشاند.
حضور تیم های ارزیاب در محل حادثه
رئیس جمعیت هلال احمر همدان گفت: سه زلزله پیاپی حوالی فاصله زمانی ۱۹:۳۹ تا ۲۰:۱۹ در اطراف برزول نهاوند رخ داده و خوشبختانه خسارت مالی و جانی در پی نداشته است.
علی سنجربگی اظهار کرد: سه زلزله متوالی امشب چهارم آبان در حوالی برزول شهرستان نهاوند رخ داد؛ زلزله اول با شدت ۴.۴ ریشتر در ساعت ۱۹:۳۹ دقیقه، و زلزله دوم با قدرت ۳.۵ ریشتر در ساعت ۱۹:۴۱ و نیز زلزله سوم با قدرت ۳.۳ ریشتر در ساعت ۲۰:۱۹ شهرستان نهاوند و مناطق اطراف را لرزاند.
وی افزود: تیمهای ارزیاب و امداد و نجات به مناطق مختلف شهرستان ارسال شده و خوشبختانه تا این لحظه گزارشی مبنی بر آسیب و تخریب در هیچ منطقهای وجود نداشته است.
رئیس جمعیت هلال احمر همدان با تأکید بر اینکه مردم هوشیاری خود را حفظ کرده و در نقاط امن منزل سکونت کنند، ادامه داد: به دلیل اینکه به مراتب از شدت زمین لرزه کاهش پیدا کرده است، امید است که رفته رفته قدرت آن کمتر بشود اما در هر صورت مردم شریف همدان آمادگی کامل داشته و در مکانهای امن حضور داشته باشند.
سنجربگی با بیان اینکه عمق زلزله اول در ۹ کیلومتری زمین و دومین زمین لرزه در ۸ کیلومتری و زمین لرزه سوم در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است اضافه کرد: هرچه عمق زمین لرزه بیشتر باشد، تکانهای آن بیشتر بوده و مردم به همین خاطر زمین لرزههای اول و سوم را بیشتر احساس کرده اند.
وی با بیان اینکه نمیتوان زمین لرزه را پیش بینی کرد، خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه زمین لرزهها پشت سر هم بوده و خوشبختانه شدت نیروی آن کم شده است، احتمال میدهیم که این زمین لرزه رو به پایان باشد.
وی تصریح کرد: نیروهای امدادی و خدمت رسان هم در شهرستان نهاوند و هم در سطح استان در آمادگی کامل هستند که چنانچه اتفاقی رخ داد فوراً به محل حادثه اعزام شوند.