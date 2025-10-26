رئیس دوره انتقالی سوریه طی سفری رسمی و برای شرکت در یک کنفرانس به عربستان سفر می‌کند.

به گزارش تابناک، برخی منابع سوری روز یکشنبه از سفر «ابو محمد الجولانی»، رئیس دوره انتقالی سوریه به ریاض، پایتخت عربستان خبر دادند.

این منابع به «تلویزیون سوریه» گفتند که الجولانی در این سفر با «محمد بن سلمان»، ولیعهد و نخست وزیر عربستان دیدار و رایزنی خواهد کرد.

به گفته منابع مذکور، رئیس دوره انتقالی سوریه در کنفرانس ابتکار آینده سرمایه گذاری در ریاض نیز سخنرانی خواهد کرد.

کنفرانس ابتکار آینده سرمایه گذاری در ریاض از روز دوشنبه تا پنجشنبه برگزار می‌شود.

شعار این کنفرانس «کلید شکوفایی» است و شماری از رهبران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران و مدیران عامل و نوآوران در آن شرکت می‌کنند.