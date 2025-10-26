En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سردار نقدی: ترامپ سبک‌مغزترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا است

سردار محمدرضا نقدی، معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه، با تأکید بر پیشرفت مستمر توان دفاعی کشور، گفت: امروز تجهیزات و توانمندی‌های ما بسیار فراتر و قدرتمندتر از جنگ ۱۲ روزه است و این روند رشد با شتاب ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۳۶۵۴۰
| |
3 بازدید
سردار نقدی: ترامپ سبک‌مغزترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار محمدرضا نقدی، معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به پیشرفت‌های مستمر در حوزه توانمندی‌های نظامی کشور اظهار داشت: تجهیزات و فناوری‌های دفاعی ما کاملاً بومی است و به همین دلیل، همواره در حال توسعه و به‌روزرسانی می‌باشد. در شرایط جنگی، نیاز‌های نظامی به اوج خود می‌رسد و طبیعی است که ظرفیت‌های ما نیز متناسب با آن ارتقا پیدا کند. وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه افزود: قطعاً امروز تجهیزات و توانمندی‌های ما بسیار فراتر و قدرتمندتر از آن مقطع است و این روند رشد با شتاب ادامه دارد. سردار نقدی در بخش دیگری از سخنان خود به مواضع اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، علیه ایران اشاره کرد و گفت: ترامپ یکی از سبک‌مغزترین رؤسای‌جمهور تاریخ آمریکا است. آمدن او نتیجه خواست الهی بود تا چهره واقعی نظام سلطه و ماهیت آمریکا بدون بزک و دستکش مخملی برای جهانیان آشکار شود. وی در پایان تصریح کرد: ترامپ در آینده به عاملی برای نابودی و فروپاشی نظام استکبار جهانی و خودِ آمریکا تبدیل خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار نقدی ترامپ جنگ ۱۲ روزه معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تجهیزات فناوری دفاعی
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چین چگونه جنگ تعرفه‌ای ترامپ را دور می زند؟
تمسخر گسترده امیر قطر در فضای مجازی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bh6
tabnak.ir/005bh6