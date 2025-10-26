به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار محمدرضا نقدی، معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به پیشرفت‌های مستمر در حوزه توانمندی‌های نظامی کشور اظهار داشت: تجهیزات و فناوری‌های دفاعی ما کاملاً بومی است و به همین دلیل، همواره در حال توسعه و به‌روزرسانی می‌باشد. در شرایط جنگی، نیاز‌های نظامی به اوج خود می‌رسد و طبیعی است که ظرفیت‌های ما نیز متناسب با آن ارتقا پیدا کند. وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه افزود: قطعاً امروز تجهیزات و توانمندی‌های ما بسیار فراتر و قدرتمندتر از آن مقطع است و این روند رشد با شتاب ادامه دارد. سردار نقدی در بخش دیگری از سخنان خود به مواضع اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، علیه ایران اشاره کرد و گفت: ترامپ یکی از سبک‌مغزترین رؤسای‌جمهور تاریخ آمریکا است. آمدن او نتیجه خواست الهی بود تا چهره واقعی نظام سلطه و ماهیت آمریکا بدون بزک و دستکش مخملی برای جهانیان آشکار شود. وی در پایان تصریح کرد: ترامپ در آینده به عاملی برای نابودی و فروپاشی نظام استکبار جهانی و خودِ آمریکا تبدیل خواهد شد.