از «باید ببازی» کشتی تا «بلند نشو» در تکواندو/ طلای ایران را داور سوزاند یا افلاکی؟ + فیلم

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سیثانیه سرنوشتساز، یک جمله اشتباه از کنار شیاپچانگ و تصمیمی عجیب باعث شد مهدی حاجیموسایی، تکواندوکار وزن ۶۳- کیلوگرم ایران، در آستانه قهرمانی جهان از ادامه مبارزه بازبماند و به مدال نقره بسنده کند؛ مدالی که برخلاف نظر فدراسیون تکواندو، به نظر میرسد با تصمیم اشتباه از سوی کادر فنی ایران از دست رفت.
روایت یک شکست خودساخته
در فینال مسابقات قهرمانی جهان در چین، حاجیموسایی با نتیجه یک بر صفر از محمد خلیل جندوبی، دارنده مدال نقره المپیک تونس پیش بود، اما در ادامه با ضربه مشت حریف به زمین افتاد. داور مسابقه بلافاصله بازی را متوقف کرد تا پزشک تیم وارد شود. در همان لحظه، از روی سکو صداییبه گوش میرسد که به نظر میرسید صدای مسعود حجیزوارهای است که روی سکوها کنار هادی ساعی نشسته بود: «بگو بلند نشه!»
جمله «بگو بلند نشه!» حاجیزواره از روی سکوها به گوش مجید افلاکی رسید که کنار شیاپچانگ بود تا سرمربی تیم ملی از همانجا رو به پزشک تیم تکرارش کند: «بهش بگو بلند نشه!» جملهای که حالا در فیلم منتشرشده بهوضوح دیده و شنیده میشود.
برخی رسانهها به حضور پزشک تیم که با احتیاط کنار مجید افلاکی آمد اشاره کرده و معتقدند او در حالی که دستش را جلوی دهانش گرفته بود تا لبخوانی نشود، به سرمربی تیم آرام گفته که «مشکلی نیست»، اما افلاکی تصمیمش را گرفته بود؛ او برخلاف قوانین وارد شیاپچانگ شد، کارت گرفت. اقدام حاجیموسایی و روی زمین ماندن او از سوی داور به معنای پایان مسابقه تلقی شد تا تکواندوکار وزن ۶۳- ایران بازنده اعلام شود و حریف تونسی به مدال طلا برسد. آن لحظه، نه فقط نتیجه مسابقه، بلکه اعتبار فنی و اخلاقی تیم ملی ایران زیر سؤال رفت.
پس از پایان مبارزه، موجی از واکنشها در شبکههای اجتماعی و رسانهها شکل گرفت. فدراسیون تکواندو با انتشار تصویری از گردن حاجیموسایی مدعی شد ضربه مشت به ناحیه گلوی او برخورد کرده و داور باید بازیکن تونسی را بازنده اعلام میکرد. اما کارشناسان داوری نظر دیگری داشتند.
مهدی بهادری، دبیر پیشین کمیته داوران، در گفتوگویی گفت: «مسیر ضربه مستقیم به صورت یا گلوی بازیکن ما نبود. در واقع ضربه به ناحیه سفید هوگو - منطقه خنثی - برخورد کرد و خطا محسوب نمیشود. داور ویدیو نیز تمارض بازیکن ما را تأیید کرد.» شهرام اربابی، رئیس کمیته داوران فدراسیون، نیز تأکید کرد: «اگر پزشک اعلام کند بازیکن قادر به ادامه است، اما خود بازیکن نخواهد ادامه دهد، بازنده اعلام میشود. در فیلم واضح است که حاجیموسایی میتوانست ادامه دهد. اشتباه داور نبود؛ اشتباه از کادر فنی ایران بود که به ورزشکار دستور داد روی زمین بماند.»
با انتشار فیلمی که صدای مجید افلاکی در آن شنیده میشود، حالا دیگر تردیدی باقی نمانده که داور بر اساس قانون درست عمل کرده و اشتباه در نیمکت ایران رخ داده است.
از «باید ببازی» تا «بلند نشوی»
رفتار کادر فنی در این مسابقه، ناخودآگاه یادآور اتفاق معروف سال ۱۳۹۶ در کشتی آزاد است؛ جایی که مربی تیم امید به علیرضا کریمی گفت: «باید ببازی» تا با کشتیگیر اسرائیلی روبهرو نشود. حالا در تکواندو، نه با دلیل مواجه نشدن با ورزشکاری دیگر، بلکه برای تلف کردن وقت یا تصور اینکه داور تکواندوکار تونسی را با جریمه مواجه میکند، سناریوی جدیدی با جملهای دیگر تکرار شده: «بهش بگو بلند نشه!» که تفاوت فقط در ظاهر ماجراست.
مدال نقره حاجیموسایی، در واقع مدال طلایی بود که کادر فنی از روی نیمکت سوزاند. حالا پرسش مهم این است؛ آیا فدراسیون تکواندو حاضر است درباره این تصمیم اشتباه شفاف توضیح دهد؟ و مهمتر از آن، آیا قرار است باز هم از کنار این خطاهای مدیریتی بیصدا عبور شود؟ در دنیای حرفهای ورزش، اشتباه داوری بخش اجتنابناپذیر مسابقه محسوب میشود، اما اشتباه فنی از سوی کادر مربیگری، جبرانناپذیر و غیرقابل توجیه است. این بار داور مقصر نبود، مربی بود. سیثانیه تصمیم اشتباه، نهفقط مدال طلا، بلکه شأن فنی تیم ملی تکواندو ایران را از بین برد؛ با یک جمله ساده: «بهش بگو بلند نشه...»