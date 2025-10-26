قبولی ۱۱ زندانی ندامتگاه قزلحصار در دانشگاه

۱۱ نفر از زندانیان ندامتگاه قزلحصار با شرکت در آزمون سراسری مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پس از اعلام نتایج و قبولی موفق به ادامه تحصیل در رشته‌های پذیرفته شده، شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ ۱۱ نفر از زندانیان ندامتگاه قزلحصار پس از قبولی در آزمون ورودی دانشگاه‌های صنعتی شریف، پیام نور و آزاد اسلامی به مقاطع تحصیلی کارشناسی و کار شناسی ارشد راه یافتند.

از تعداد ۱۱ نفر زندانی شرکت کننده در آزمون‌های سراسری دانشگاه‌های کشور تعداد ۴ نفر در مقطع کارشناسی و ۷ نفر در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند.

زندانیان پذیرفته شده مقطع تحصیلی کارشناسی در رشته‌های مدیریت بازرگانی، عمران، مهندسی مکانیک خودرو، مهندس کامپیوتر و مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی، حقوق، حسابداری، مهندسی فن آوری اطلاعات و تربیت بدنی ادامه تحصیل خواهند داد.

در پایان هر ترم تحصیلی اساتید رشته‌های مختلف با هماهنگی واحد فرهنگی و آموزش ضمن حضور در زندان اقدام به برگزاری امتحانات پایان ترم تحصیلی می‌کنند.