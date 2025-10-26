به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گروه تروریستی پ.ک.ک موسوم به حزب کارگران کردستان اعلام کرد که تمامی نیروهایش را از خاک ترکیه خارج و به شمال عراق انتقال داده است. این خبر را خبرگزاری فرانسه منتشر کرد.

درگیری مسلحانه میان پ‌ک‌ک و ترکیه از سال ۱۹۸۴ آغاز شد. این گروه با هدف تشکیل کردستان مستقل، در مناطق کردنشین ترکیه فعالیت نظامی داشت و به‌تدریج پایگاه‌هایی در شمال عراق و سوریه ایجاد کرد.تنش‌ها میان ترکیه و پ‌ک‌ک درگیری پس از سال ۲۰۱۵ شدت گرفت و حملات هوایی و زمینی ترکیه به مواضع این گروه در شمال عراق افزایش یافت.

ترکیه پ‌ک‌ک را یک گروه تروریستی می‌داند و بار‌ها عملیات نظامی علیه آن انجام داده است و به همین بهانه، برغم مخالفت‌های شدید بغداد، در شمال عراق حضور نظامی دارد.پ‌ک‌ک فوریه گذشته در پاسخ به فراخوان عبدالله اوجالان (رهبر زندانی این گروه)، اعلام کرد که سلاح‌های خود را تحویل داده و به نوعی پایان چهار دهه شورش را رقم می‌زند.خروج نیرو‌های پ‌ک‌ک از ترکیه ممکن است به کاهش درگیری‌ها در داخل خاک این کشور منجر شود، اما حضور این نیرو‌ها در شمال عراق همچنان منبع تنش میان بغداد، اربیل و آنکارا خواهد بود.