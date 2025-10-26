En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پ‌ک‌ک از ترکیه خارج شد

گروه پ‌ک‌ک اعلام کرد که تمامی نیروهای خود را از خاک ترکیه خارج و به شمال عراق منتقل کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۶۵۳۳
| |
436 بازدید
پ‌ک‌ک از ترکیه خارج شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گروه تروریستی پ.ک.ک موسوم به حزب کارگران کردستان اعلام کرد که تمامی نیروهایش را از خاک ترکیه خارج و به شمال عراق انتقال داده است. این خبر را خبرگزاری فرانسه منتشر کرد.

درگیری مسلحانه میان پ‌ک‌ک و ترکیه از سال ۱۹۸۴ آغاز شد. این گروه با هدف تشکیل کردستان مستقل، در مناطق کردنشین ترکیه فعالیت نظامی داشت و به‌تدریج پایگاه‌هایی در شمال عراق و سوریه ایجاد کرد.تنش‌ها میان ترکیه و پ‌ک‌ک درگیری پس از سال ۲۰۱۵ شدت گرفت و حملات هوایی و زمینی ترکیه به مواضع این گروه در شمال عراق افزایش یافت.

ترکیه پ‌ک‌ک را یک گروه تروریستی می‌داند و بار‌ها عملیات نظامی علیه آن انجام داده است و به همین بهانه، برغم مخالفت‌های شدید بغداد، در شمال عراق حضور نظامی دارد.پ‌ک‌ک فوریه گذشته در پاسخ به فراخوان عبدالله اوجالان (رهبر زندانی این گروه)، اعلام کرد که سلاح‌های خود را تحویل داده و به نوعی پایان چهار دهه شورش را رقم می‌زند.خروج نیرو‌های پ‌ک‌ک از ترکیه ممکن است به کاهش درگیری‌ها در داخل خاک این کشور منجر شود، اما حضور این نیرو‌ها در شمال عراق همچنان منبع تنش میان بغداد، اربیل و آنکارا خواهد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پ ک ک ترکیه درگیری مسلحانه مرز کردستان پ ک ک عملیات نظامی
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نظم جدید منطقه با محوریت اعراب خلیج فارس است/ ترکیه به دنبال تقویت روابط نظامی با کویت و عمان است
خشم تل‌آویو از هیاهوی ضدصهیونیستی ترکیه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bgz
tabnak.ir/005bgz