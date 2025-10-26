مامور قلابی حین اخاذی از شهروندان تهرانی دستگیر شد

به گزارش تابناک؛ از پایگاه اطلاع رسانی پلیس تهران سرهنگ سید امین موسوی روز یکشنبه اظهار کرد: پیرو خبر دریافتی از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر غصب عنوان توسط یک نفر به عنوان مامور پلیس و اخاذی از شهروندان پیگیری موضوع و دستگیری متهم در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۶۱ ابوذر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با بررسی فنی و به کارگیری شیوه‌های نوین پلیسی، هویت متهم را شناسایی و در حالی که متهم را در حال اخاذی از شهروندان شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت خاطرنشان کرد: پس از انتقال این متهم به کلانتری به جرم خود مبنی بر اخاذی از شهروندان به بهانه اعمال قانون و پرداخت وجه نقد و ۱۰ فقره اخاذی اعتراف و تا کنون سه تن از شاکیان این پرونده شناسایی شدند.

این مسئول اضافه کرد: در برخی موارد هم با معرفی خود به عنوان پلیس به بهانه‌های مختلف و ارائه خدمات غیر قانونی از مالباختگان وجه دریافت می‌کرده که متهم درای سوابق کیفری و کلاهبرداری بوده و در این مورد پرونده تشکیل شده و متهم به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ موسوی با اشاره به کشف جرائم احتمالی متهمان و شناسایی سایر مال باختگان این پرونده گفت: به شهروندان توصیه می‌کنیم در صورت مراجعه ماموران هر ارگان دولتی حتما کارت شناسایی و حکم ماموریت وی را مشاهده کنند و در صورت هرگونه ابهام مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیر سارق زورگیر و سابقه دار در پارک چیتگر خبر داد.

سرهنگ محمد افشار گفت: در پی تماس یکی از شهروندان با ۱۱۰، مبنی بر سرقت و زورگیری تلفن همراه از وی توسط یک مرد با استفاده از سلاح ماموران نسبت به دستگیری عامل این سرقت اقدام و با اجرای طرح مهار در پارک چیتگر و بستن ورودی و خروجی‌های پارک این سارق شناسایی و بلافاصله زمینگیر و دستگیر شد.

وی افزود: در بازرسی بدنی از متهم قبضه سلاح کلت کمری قلابی و یک قضه قمه و گوشی موبایل مسروقه که دقایقی قبل از مالباخته سرقت کرده بود از متهم کشف شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: متهم ۳۰ ساله دارای سوابق متعدد پس از انتقال به کلانتری به جرم خود مبنی بر زورگیری و سرقت اعتراف که چهار نفر از شاکیان تا کنون شناسایی و مابقی آنان در دستور کار پلیس قرار دارد، سارقان جهت سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: شهروندان اموال قیمتی خود را در معرض دید قرار ندهند، زیرا افراد سود جو با سو استفاده از بی توجهی مردم و تحت نظر داشتن آن‌ها به راحتی این اموال را به سرقت می‌برند و در صورت وقوع هرگونه سرقت یا مشاهده موارد مشکوک با سامانه ۱۱۰ پلیس تماس حاصل فرمایند.

کشف ۳ کیلو ماده روانگردان از سوداگر مرگ در جنوب پایتخت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری قاچاقچی سابقه دار مواد روانگردان در جنوب پایتخت خبر داد و گفت: در این عملیات سه کیلوگرم شیشه از مخفیگاه متهم کشف شد.

سرهنگ حسین باباپور اظهار کرد: در راستای مبارزه قاطع و همه جانبه علیه قاچاقچیان و سوداگران مرگ و برخورد ویژه با عوامل و عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر و روان گردان در پایتخت ماموران پایگاه ششم این پلیس با انجام اقدامات پلیسی گسترده دریافتند یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر که از توزیع کنندگان اصلی و سابقه دار تهران هست ضمن تهیه و قاچاق محموله‌ی مواد مخدر و روان گردان از یکی از استان‌های شرقی کشور اقدام به توزیع گسترده مواد روانگردان در مناطق جنوبی تهران می‌نماید از همین رو با گسترش چتر اطلاعاتی فعالیت مجرمانه متهم را تحت رصد قرار دادند.

وی افزود: با رصد لحظه به لحظه فعالیت‌های متهم مخفیگاه و شیوه و شگرد وی شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی شب گذشته در عملیاتی ضربتی متهم دستگیر و در بازرسی از محل سه کیلو و ۱۶۵ کرم شیشه کشف

شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به همراه مواد مکشوفه به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجویی‌های فنی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرفاتب با اشاره به عملیات مشترک ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران و استان خراسان رضوی گفت: یک باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در این عملیات متلاشی و ۱۵۸ کیلوگرم مواد روانگردان کشف شد

سرهنگ حسین باباپور اظهارکرد: ماموران عملیات ویژه این پلیس با اقدامات اطلاعاتی دریافتند یکی از سرکردگان باند تهیه و توزیع مواد مخدر در یکی از باغات حومه شهر مشهد اقدام به تهیه و بسته بندی مقادیر قابل توجه‌ای مواد روانگردان گل می‌کند.

وی افزود: در تحقیقات بیشتر ماموران مشخص شد متهم به همراه همدستان خود به جهت توزیع قصد انتقال محموله مذکور را به پایتخت دارد که این موضوع برای بررسی بیشتر به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی اطلاع داده شد و بدین ترتیب عملیات مشترک ماموران برای دستگیری متهمان این پرونده آغاز شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب خاطرنشان کرد: با تکمیل رصد‌های اطلاعاتی نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و با هدایت عملیاتی پلیس پایتخت و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهر مشهد روز گذشته در یک عملیات منسجم و مشترک ماموران موفق شدند ضمن ورود به باغ مذکور پنج عضور این باند را دستگیر و در بازرسی از محل ۱۵۸ کیلو مواد روانگردان گل کشف کنند.

سرهنگ باباپوربیان کرد: از باند مذکور سه دستگاه خودرو توقیف و متهمان پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و پس از تحقیقات پلیسی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

پلیس اطلاعات پایتخت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش شرق تهران خبر داد و گفت: این متهم در مخفیگاهش به همراه یک قبضه سلاح گرم دستگیر شد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس تهران چندی پیش ماموران پلیس اطلاعات پایتخت از اقدامات مجرمانه یکی از اراذل و اوباش محل‌های در شرق تهران با خبر شده و برای بررسی‌ها به محل اعزام شدند.

در بررسی‌های انجام شده از شهروندان ساکن این محله مشخص شد فرد مذکور از اراذل و اوباش سابقه دار محله است و هر از گاهی با ایجاد درگیری و مزاحمت‌های خیابانی شهروندان را آزار می‌دهد که با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران برای دستگیری متهم اقدامات خود را آغاز کردند.

بنابر این گزارش پس از چند شبانه روز تعقیب و مراقبت در نهایت متهم در مخفیگاه شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی یک قبضه سلاح گرم یک تیغه خشاب و ۱۳ فشنگ مربوطه کشف و ضبط شد.

گفتنی است متهم در بازجویی‌های انجام شده به جرم خود اعتراف و پس از تکمیل پرونده راهی مرجع قضایی شد.

پلیس اطلاعات پایتخت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش شهر تهران به اتهام درگیری در استان البرز خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس تهران چندی پیش با شکایت شهروندان ساکن غرب، تهران ضمن تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از اعمال خشونت آمیز و هنجارشکنانه یکی از اراذل و اوباش این محدوده شکایت کرده و خواستار دستگیری وی شدند.

براساس این گزارش، تیم‌های عملیاتی این پلیس تحقیقات خود را آغاز کرده و در نهایت مشخص شد مخفیگاه این مخل نظم عمومی در استان البرز است که با هماهنگی از سوی مرجع قضایی و دریافت نیابت و همکاری پلیس اطلاعات استان البرز این متهم روز گذشته در مخفیگاهش دستگیری و راهی پلیس اطلاعات پایتخت شد.

متهم که یکی از اراذل و اوباش سابقه دار بود در بازجویی‌های انجام شده به جرائم خود مبنی بر ایجاد، درگیری تخریب اموال عمومی و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان اعتراف و پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد و در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح گرم به همراه ۴۸ فشنگ و ۲ تیغه خشاب کشف و ضبط شد.