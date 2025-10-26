حمله پهپاد اسرائیلی به جنوب لبنان

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رژیم صهیونیستی در ادامه بی‌توجهی به آتش بس و نقض مکرر آن، بار دیگر یک خودرو را در منطقه رأس الناقوره هدف قرار داد که گفته می‌شود یک نفر زخمی شده است.

جزئیات بیشتری هنوز مخابره نشده است.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپاد‌ها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.