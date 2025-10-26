هشدار جدی روسیه درباره حمله به خاک این کشور

سخنگوی کرملین در واکنش به اعلام آمادگی اوکراین برای حمله به عمق خاک روسیه هشدار داد و گفت مسکو به چنین اقدامی پاسخی کوبنده و شدید خواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دیمیتری پسکوف در مصاحبه‌ای اختصاصی با «پاول زاروبین» روزنامه‌نگار مشهور روسی نسبت به تصمیم کی‌یف برای حمله به عمق خاک روسیه واکنش نشان داد و اعلام کرد که بعید است اوکراین به تنهایی توانایی تولید چنین موشک‌های دوربردی را داشته باشد، اما همان طور که رئیس جمهوری روسیه بار‌ها گفته است در صورت انجام چنین اقدامی مسکو پاسخی کوبنده و شدید خواهد داد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته هشدار داده بود که مسکو هرگز تحت فشار ایالات متحده یا هیچ قدرت خارجی دیگری قرار نخواهد گرفت و به هرگونه حمله نظامی در عمق خاک روسیه «پاسخ کوبنده» خواهد داد.

وی همچنین امروز (یکشنبه) در جریان بازدید از مرکز فرماندهی ستاد مشترک نیرو‌های مسلح روسیه و آزمایش موشک کروز «بورویستنیک»، گفت که نیرو‌ها و توان هسته‌ای کشورش به‌روزترین و پیشرفته‌ترین در جهان است.

پوتین تصریح کرد: «ما پیش‌تر هم در این‌باره صحبت کرده‌ایم. این واقعیتی است که برای همه کارشناسان نظامی جهان به‌خوبی شناخته شده است. سطح نوسازی و به‌روز بودن نیرو‌های بازدارندگی هسته‌ای ما در بالاترین سطح ممکن قرار دارد.»

رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد: «می‌توان بدون هیچ‌گونه اغراق گفت که این سطح دست‌کم از میان تمام کشور‌های دارای سلاح هسته‌ای بالاتر است. موشک کروز «بورویستنیک» در جهان هیچ مشابهی ندارد.»

دیدار پوتین و ترامپ باید حتما با برنامه‌ریزی صورت گیرد

پسکوف همچنین در اتباط با دیدار رهبران روسیه و آمریکا تصریح کرد که این دیدار، دیداری نیست که صرفا برای گذران وقت باشد، بلکه باید با برنامه‌ریزی و آمادگی قبلی صورت گیرد؛ این موضوع کاری پیچیده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که دیدار برنامه‌ریزی‌شده خود با پوتین را «لغو» کرده است، زیرا احساس می‌کند که به هیچ نتیجه‌ای منجر نخواهد شد. اما در عین حال گفته بود که «ما این کار را در آینده انجام خواهیم داد.»

سخنگوی کرملین تاکید کرد که نباید دیدار دو جانبه رهبران روسیه و آمریکا را لغو شده دانست، چرا که هیچی تاریخ دقیق برای دیدار آنها مشخص نشده بود.

جنگ اوکراین در پی بی‌توجهی غرب نسبت به نگرانی‌های امنیتی مسکو درباره گسترش مرز‌های ائتلاف نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شکل گرفت. روسیه در واکنش به نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی خود از سوی غرب، در پنجم اسفند ۱۴۰۰ به اوکراین حمله کرد.

طی این مدت، کشور‌های عضو ناتو با کنار گذاشتن گزینه دیپلماتیک، با ارسال کمک‌های گسترده نظامی به کی‌یف به تداوم جنگ دامن زده و با تجهیز اوکراین به سلاح‌های سنگین، مسیر تقابل را بر تنش‌زدایی ترجیح داده‌اند.