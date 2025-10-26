En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار جدی روسیه درباره حمله به خاک این کشور

سخنگوی کرملین در واکنش به اعلام آمادگی اوکراین برای حمله به عمق خاک روسیه هشدار داد و گفت مسکو به چنین اقدامی پاسخی کوبنده و شدید خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۳۶۵۲۵
| |
591 بازدید
|
۱

هشدار جدی روسیه درباره حمله به خاک این کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دیمیتری پسکوف در مصاحبه‌ای اختصاصی با «پاول زاروبین» روزنامه‌نگار مشهور روسی نسبت به تصمیم کی‌یف برای حمله به عمق خاک روسیه واکنش نشان داد و اعلام کرد که بعید است اوکراین به تنهایی توانایی تولید چنین موشک‌های دوربردی را داشته باشد، اما همان طور که رئیس جمهوری روسیه بار‌ها گفته است در صورت انجام چنین اقدامی مسکو پاسخی کوبنده و شدید خواهد داد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته هشدار داده بود که مسکو هرگز تحت فشار ایالات متحده یا هیچ قدرت خارجی دیگری قرار نخواهد گرفت و به هرگونه حمله نظامی در عمق خاک روسیه «پاسخ کوبنده» خواهد داد.

وی همچنین امروز (یکشنبه) در جریان بازدید از مرکز فرماندهی ستاد مشترک نیرو‌های مسلح روسیه و آزمایش موشک کروز «بورویستنیک»، گفت که نیرو‌ها و توان هسته‌ای کشورش به‌روزترین و پیشرفته‌ترین در جهان است.

پوتین تصریح کرد: «ما پیش‌تر هم در این‌باره صحبت کرده‌ایم. این واقعیتی است که برای همه کارشناسان نظامی جهان به‌خوبی شناخته شده است. سطح نوسازی و به‌روز بودن نیرو‌های بازدارندگی هسته‌ای ما در بالاترین سطح ممکن قرار دارد.»

رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد: «می‌توان بدون هیچ‌گونه اغراق گفت که این سطح دست‌کم از میان تمام کشور‌های دارای سلاح هسته‌ای بالاتر است. موشک کروز «بورویستنیک» در جهان هیچ مشابهی ندارد.»

دیدار پوتین و ترامپ باید حتما با برنامه‌ریزی صورت گیرد

پسکوف همچنین در اتباط با دیدار رهبران روسیه و آمریکا تصریح کرد که این دیدار، دیداری نیست که صرفا برای گذران وقت باشد، بلکه باید با برنامه‌ریزی و آمادگی قبلی صورت گیرد؛ این موضوع کاری پیچیده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که دیدار برنامه‌ریزی‌شده خود با پوتین را «لغو» کرده است، زیرا احساس می‌کند که به هیچ نتیجه‌ای منجر نخواهد شد. اما در عین حال گفته بود که «ما این کار را در آینده انجام خواهیم داد.»

سخنگوی کرملین تاکید کرد که نباید دیدار دو جانبه رهبران روسیه و آمریکا را لغو شده دانست، چرا که هیچی تاریخ دقیق برای دیدار آنها مشخص نشده بود.

جنگ اوکراین در پی بی‌توجهی غرب نسبت به نگرانی‌های امنیتی مسکو درباره گسترش مرز‌های ائتلاف نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شکل گرفت. روسیه در واکنش به نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی خود از سوی غرب، در پنجم اسفند ۱۴۰۰ به اوکراین حمله کرد.

طی این مدت، کشور‌های عضو ناتو با کنار گذاشتن گزینه دیپلماتیک، با ارسال کمک‌های گسترده نظامی به کی‌یف به تداوم جنگ دامن زده و با تجهیز اوکراین به سلاح‌های سنگین، مسیر تقابل را بر تنش‌زدایی ترجیح داده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کرملین دیمیتری پسکوف ولادیمیر پوتین روسیه نیروهای مسلح اوکراین
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روس‌ها به موشک‌های ایران احتیاج دارند
شرط ترامپ برای دیدار با پوتین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
France
|
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
0
0
پاسخ
اسد رفت روسیه حالا پوتین کجا میرود؟؟؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۵۸ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bgr
tabnak.ir/005bgr