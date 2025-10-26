به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «یک استاد دانشگاه ترک، ماکت به دارآویختن نتانیاهو را ساخته اما مقام‌های ترکیه هنوز این رفتار ننگین را محکوم نکرده‌اند» این‌ها واکنش عصبی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به اعتراض مردم ترکیه به جنایات صهیونیست‌ها در غزه است.منابع ترکیه‌ای، روز گذشته گزارش دادند با ادامه بحران انسانی در نوار غزه و افزایش شمار قربانیان غیرنظامی، موجی از اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ترکیه شکل گرفته است. در همین چارچوب، گروهی از شهروندان در شهر ترابزون واقع در شمال ترکیه، ماکتی از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ساخته و آن را به‌صورت نمادین با جرثقیل در میدان شهر به دار آویختند.

این اقدام اما خشم صهیونیست‌ها را برانگیخت تا جایی که وزارت خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) واکنش نشان داد. وزارت خارجه اسرائیل در حالیکه می خواست این اقدام را کم اهمیت جلوه دهد، نوشت «یک استاد دانشگاه ترک، ماکت به دار آویخته‌شده‌ نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، را ساخته است؛ با تابلویی که روی آن نوشته شده: «اعدام».» رژیم صهیونیستی دولت ترکیه را در این اقدام سهیم دانست و ادامه داد «این اقدام با حمایت یکی از شرکت‌های دولتی انجام شده و مایه‌ افتخار معرفی شده است. مقامات ترکیه هنوز این رفتار ننگین را محکوم نکرده‌اند.» در این پیام، سپس وزارت خارجه اسرائیل با انتقاد شدید از دولت اردوغان نوشت «در ترکیه‌ تحت رهبری اردوغان، نفرت و یهودستیزی نه‌تنها محکوم نمی‌شود، بلکه مورد تشویق و تجلیل قرار می‌گیرد».

این اقدام اعتراضی در ترکیه واکنش‌هایی را به همراه داشت به طوریکه کاربران فضای مجازی با انتشار هشتگ‌هایی مانند «عدالت برای غزه»، «انسانیت نباید سکوت کند» و «نتانیاهو باید پاسخ‌گو باشد» از این اقدام حمایت کردند و آن را نشانه‌ای از خشم عمومی نسبت به تداوم خشونت علیه غیرنظامیان در غزه دانستند.