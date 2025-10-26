به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «یک استاد دانشگاه ترک، ماکت به دارآویختن نتانیاهو را ساخته اما مقامهای ترکیه هنوز این رفتار ننگین را محکوم نکردهاند» اینها واکنش عصبی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به اعتراض مردم ترکیه به جنایات صهیونیستها در غزه است.منابع ترکیهای، روز گذشته گزارش دادند با ادامه بحران انسانی در نوار غزه و افزایش شمار قربانیان غیرنظامی، موجی از اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ترکیه شکل گرفته است. در همین چارچوب، گروهی از شهروندان در شهر ترابزون واقع در شمال ترکیه، ماکتی از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ساخته و آن را بهصورت نمادین با جرثقیل در میدان شهر به دار آویختند.
این اقدام اعتراضی در ترکیه واکنشهایی را به همراه داشت به طوریکه کاربران فضای مجازی با انتشار هشتگهایی مانند «عدالت برای غزه»، «انسانیت نباید سکوت کند» و «نتانیاهو باید پاسخگو باشد» از این اقدام حمایت کردند و آن را نشانهای از خشم عمومی نسبت به تداوم خشونت علیه غیرنظامیان در غزه دانستند.