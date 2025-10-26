تیم فوتبال استقلال برای دیدار خارج از خانه خود در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر مقابل فجر سپاسی یک برد طوفانی را پشت سر گذاشت و میزبان خود را از پیش‌رو برداشت.

تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر از استقلال میزبانی کرد و با شکست خانگی، بازی را به پایان رساند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم فجر سپاسی شیراز و استقلال در چهارچوب دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران و از هفته هشتم این رقابت‌ها، از ساعت ۱۵ امروز، یکشنبه در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف هم رفتند که آبی‌پوشان با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسیدند.

یاسر آسانی در دقیقه ۴۲ و سعید سحرخیزان در دقیقه ۴+۴۵ هر دو از روی نقطه پنالتی و حسین گودرزی در دقیقه ۸۷ گل‌های استقلال را به ثمر رساندند.

ترکیب ابتدایی فجرسپاسی: علی غلام‌زاده، محمد آژیر، سینا شاه‌عباسی، علی هلیچی، ساسان جعفری‌کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق‌زاده، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی، شروین بزرگ و حسین شهابی.

ترکیب ابتدایی استقلال: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

میثم مرادی در دقیقه ۱۲ روی یک و در شرایطی که می‌توانست حسین شهابی را به موقعیت گل برساند، تصمیم گرفت خودش به توپ ضربه بزند که شوت او از بالای دروازه راهی اوت شد.

پس از حمله جدی فجرسپاسی نوبت به استقلالی‌ها رسید که در دقیقه ۱۵ و روی یک یک ضربه ایستگاهی به موقعیت برسند که شوت یاسر آسانی با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

مرادی در دقیقه ۲۲ با یک ارسال از سمت راست به محوطه جریمه استقلال، توپ را به شهابی رساند و او نیز با پشت پا، توپ را به شروین بزرگ سپرد که ضربه بسیار خطرناک این بازیکن راهی به دروازه نداشت. که البته در صورت گل شدن هم پرچم کمک داور به نشانه آفساید بالا رفته بود.

مهران احمدی در دقیقه ۳۶ با پاسی یاسر آسانی را صاحب توپ کرد که شوت او به تور کنار دروازه برخورد کرد و تبدیل به گل نشد.

بار دیگر فجری‌ها بودند که در دقیقه ۳۷ و این بار توسط فرشید اسماعیلی در محوطه جریمه صاحب موقعیت شدند، اما شوت هافبک پیشین استقلال با فاصله زیاد از کنار دروازه تیم سابقش راهی اوت شد.

پاس بلند صالح حردانی به محوطه جریمه فجرسپاسی، منیر الحدادی را صاحب توپ کرد که سینا شاه‌عباسی با کشیدن هافبک مراکشی، مرتکب خطای پنالتی شد. یاسر آسانی پشت توپ ایستاد و در دقیقه ۴۲ مسابقه با ضربه‌ای محکم به مرکز دروازه، گل نخست بازی را وارد دروازه میزبان کرد.

سعید سحرخیزان در دقیقه ۴+۴۵ مسابقه موفق شد گل دوم استقلال را به ثمر برساند. کوشکی از سمت چپ با ورود به محوطه جریمه و ارسال توپ و بار دیگر با اشتباه شاه‌عباسی و برخورد توپ به دستش، استقلال را صاحب دومین ضربه پنالتی کرد که این‌بار سعید سحرخیزان پشت توپ ایستاد و گل دوم آبی‌ها را به ثمر رساند.

غلام‌زاده با خروج از دروازه فجرسپاسی در دقیقه ۴۶ فرصت خوبی را برای سحرخیزان ایجاد کرد تا خودش را به گل دوم و استقلال را به گل سوم برساند، اما مهاجم آبی‌پوشان توپ را مقابل دروازه خالی به بیرون زد.

بازیکنان فجرسپاسی در دقیقه ۵۲ و پشت محوطه جریمه صاحب فرصتی شدند که شوت حقدوست با فاصله بسیار زیاد از بالای دروازه فرعباسی راهی اوت شد تا این موقعیت میزبان هم از دست برود.

ارسال بازیکنان فجرسپاسی در دقیقه ۷۴ روی دروازه استقلال توسط وثوقی‌فرد با ضربه سر محمد آژیر همراه شد که می‌توانست تبدیل به گل شود که توپ از کنار دروازه به بیرون رفت.

فجرسپاسی که در پی جبران گل‌های خورده بود در دقیقه ۸۷ برای سومین بار دروازه‌اش باز شد؛ آن هم در شرایطی که رامین رضاییان به عنوان بازیکن تعویضی آبی‌ها کرنری را روی دروازه میزبان ارسال کرد که توپ با ضربه سر مدافعان فجرسپاسی دفع شد اما حسین گودرزی پشت محوطه جریمه با یک شوت دیدنی توپ را به تور دروازه فجرسپاسی چسباند و یک سوپرگل را در ورزشگاه پارس به ثمر رساند.

به گزارش تابناک، استقلال با این پیروزی ۱۳ امتیازی و با تفاضل گل بهتر نسبت به آلومینیوم اراک و یک بازی بیشتر نسبت به تراکتور و ملوان ۱۲ امتیازی صدرنشین شد.