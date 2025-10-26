به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در پی انحلال و لغو مجوز بانک آینده و تلفیق آن در بانک ملی، در خصوص سپردهگذاران، کارکنان و سهامداران بانک آینده، سوالاتی مطرح است؛ بطور مثال اینکه سپردهها، حسابها، کارتهای عابر بانکی و حسابهای جاری چه میشوند؟
تصمیم گرفتیم به بررسی وضعیت شعب و اقدامات جاری در این مراکز بپردازیم تا از آخرین تحولات و روند رسیدگی به مشتریان و کارکنان مطلع شویم.
بر اساس بررسی میدانی از شعب بانک آینده سابق که از روز گذشته شعب بانک ملی هستند، طی بازدید از چند شعبه، در وهله اول مشاهده شد که سر در شعبات بانک آینده پوشانده شده و بنرهای جدید بانک ملی ایران بر روی آنها نصب شده است؛ در گوشه تابلو نیز عبارت «شعبه سابق بانک آینده» درج شده است.
با وجود تغییر تابلوها و رسمی شدن الحاق این بانک به بانک ملی، فضای شعبات آرام بود و تنها دو تا سه نفر از مشتریان در هر شعبه حضور داشتند؛ موضوعی که نشان میدهد رفتار هیجانی و نگرانی در میان سپردهگذاران وجود ندارد.
مسئول یکی از باجهها در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا، درباره واکنش مردم گفت: از روز گذشته که رسماً بانک آینده به بانک ملی تبدیل شد و سردرها عوض شد، هیچ رفتار یا واکنش خاصی از سوی مردم نداشتیم. این موضوع کاملاً هم طبیعی است؛ چراکه سپرده مشتریان به یک بانک بزرگ دولتی منتقل میشود و مردم میدانند که جای نگرانی نیست.
وضعیت سپردهها و انتقال مشتریان
به گفته کارکنان شعب، فرآیند انتقال سپردهها و اطلاعات مشتریان از روز گذشته (سوم آبانماه ۱۴۰۴) آغاز شده است، اما به دلیل گستردگی شبکه مشتریان بانک آینده، طبیعتاً این فرآیند زمانبر خواهد بود و طی روزهای آینده تکمیل میشود.
بر اساس تأکید رئیسکل بانک مرکزی نیز، از روز سوم آبان، تمام سپردهگذاران بانک آینده، سپردهگذاران بانک ملی ایران محسوب میشوند و روال ارائه خدمات به مشتریان مطابق رویه گذشته ادامه دارد.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که مشتریان با اطمینان از انتقال سپردهها به بانک ملی، تمایلی برای بستن حسابهای خود ندارند و تنها تعداد انگشتشماری طی دو روز گذشته برای بستن حساب مراجعه کردهاند.
در پاسخ به پرسش درباره وضعیت کارتهای بانکی بانک آینده، مسئولان شعب اعلام کردند که کارتهای موجود در دست مشتریان تا پایان تاریخ انقضای درجشده روی کارتها کاملاً معتبر هستند و هیچ نیازی به تعویض یا ابطال آنها نیست.
مشتریان میتوانند همچنان با کارتهای خود تراکنش انجام دهند و از تمامی خدمات دستگاههای خودپرداز، درگاههای پرداخت و عملیات بانکی استفاده کنند. در نهایت پس از پایان تاریخ انقضا، مشتریان میتوانند با مراجعه به شعب بانک ملی یا شعب بانکهای سابق آینده (بانک ملی فعلی) نسبت به دریافت کارت جدید خود از بانک ملی ایران اقدام کنند.
یکی از موضوعات مورد توجه در این تغییر، وضعیت همراهبانکها و خدمات غیرحضوری بود.
بر اساس اعلام شعب و بررسی خبرنگار ایسنا، در حال حاضر نشان همراهبانک آینده بهصورت نمادین به نشان بانک ملی تغییر یافته، اما کلیه خدمات و رمزهای پویا همچنان فعال هستند.
کلیه رمز دومها، شمارهکارتها و اپلیکیشن فعلی فعلاً تا زمان اعلام رسمی از سوی بانک ملی معتبر و قابلاستفاده است.
در پاسخ به این پرسش که این اپلیکشنها تا چه زمانی فعال خواهند بود، اعلام شد: طبق برنامهریزی انجامشده، بهزودی پیامک اطلاعرسانی رسمی برای مشتریان ارسال میشود تا در زمان مقرر، به شعب مربوطه مراجعه و نسخه جدید همراهبانک بانک ملی را فعال کنند؛ بر این اساس تا پیش از آن، تمامی خدمات همراهبانک فعلی فعال خواهد بود و مشتریان میتوانند بدون محدودیت از خدمات آنلاین خود استفاده کنند.
وضعیت کارکنان، فرمها و عملیات روزمره
از روز سوم آبانماه، تمامی کارکنان و پرسنل بانک آینده بهصورت رسمی به استخدام بانک ملی ایران درآمدهاند.
بررسیها نشان میدهد که در بیشتر شعب، فرمها و برگههای نوبتدهی هنوز همان فرمهای بانک آینده هستند، اما فرآیند جایگزینی و بهروزرسانی آنها در حال انجام است و طبق اعلام کارکنان، بهزودی برگهها و تجهیزات جدید به شعب ابلاغ میشود.
کارکنان شعب نیز با تأکید بر اینکه این انتقال در روزهای ابتدایی خود قرار دارد، گفتند که هماهنگی و ساماندهی کامل شعب بهصورت تدریجی در حال انجام است.
در جمعبندی این گزارش میدانی میتوان گفت که فعالیت در شعب بانک آینده سابق (بانک ملی فعلی) کاملاً عادی جریان دارد. مردم بدون هیچ مشکل یا محدودیتی از کارتها، حسابها و همراهبانک خود استفاده میکنند و تمامی خدمات بانکی بدون وقفه در حال ارائه است.
کارکنان نیز تأکید دارند که انتقال سپردهها و دادههای مشتریان در حال تکمیل است و طی روزهای آینده همه حسابها در سامانه بانک ملی ایران ثبت و نهایی خواهد شد.
به این ترتیب، با وجود تغییرات ساختاری و اجرای فرآیند گزیر در بانک آینده، خدمات بانکی به مشتریان بدون وقفه ادامه دارد و سپردهگذاران میتوانند با اطمینان خاطر از استمرار خدمات خود در بانک ملی ایران استفاده کنند.
گفتنی است، طی روزهای اخیر، پرونده انحلال بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی، یکی از موضوعات اصلی حوزه بانک کشور است؛ این موضوع از هفته گذشته بصورت جدیتر مطرح و روز پنجشنبه (یکم آبان ماه) بصورت رسمی اعلام و از روز شنبه (سوم آبان ماه) وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است.
بر پایه مصوبه نهایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سران قوا، از سوم آبان ماه تمامی شعب بانک آینده تحت ظرفیت و مدیریت بانک ملی ایران فعالیت دارند.
بانک آینده که طی سالها با زیان انباشته، اضافهبرداشت سنگین از بانک مرکزی و خروج از مسیر متعارف بانکداری روبهرو شده بود، اکنون به مرحله «گزیر» یا فیصله رسیده تا واحدهای عملیاتی آن به بانک ملی واگذار شود و داراییها و تعهداتش طبق دستورالعملهای نظارتی تعیین تکلیف شود.