یک اتفاق عجیب در بازار مسکن + جدول قیمت

بازار مسکن در شرق تهران پس از مدت ها رکود، دوباره پرتحرک شده است. یک مشاور املاک در منطقه ۴، می‌گوید قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته رشد کرده است.

در حالی‌که بازار مسکن تهران طی ماه‌های گذشته در رکود به‌سر می‌برد، مشاوران املاک از افزایش محسوس معاملات در شرق پایتخت خبر می‌دهند.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ سوهانی، مشاور املاک در منطقه ۴، می‌گوید معاملات در هفته‌های اخیر رشد کرده و قیمت هر مترمربع در برخی واحدها از ۲۰۰ میلیون تومان عبور کرده است.

کنترل بازار در دست خریدار است یا فروشنده؟

بازار مسکن در دو هفته گذشته با افزایش معاملات روبه‌رو بوده است. در حال حاضر قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته رشد داشته و معاملات فعال‌تر شده است. برای مثال در تهرانپارس، پیش‌تر قراردادهایی برای ملک‌های نوساز در محدوده ۱۷۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع امضا می‌شد، اما اکنون کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان معامله انجام نمی‌شود. بازار به‌شدت ملتهب است و کنترل آن از دست خریداران خارج شده و در اختیار فروشندگان قرار گرفته است.

ورود سرمایه های خارج از کشور به بازار مسکن داخلی

چه عواملی باعث افزایش معاملات در این مقطع زمانی شده است؟ این سوالی است که آن را با این مشاور املاک در میان گذاشتیم و او تاکید می کند؛« تجربه نشان داده که معمولاً در آبان‌ماه و همچنین در بهمن‌ماه، پیش از آغاز سال جدید، افزایش قیمت در بازار مسکن رخ می‌دهد. از سوی دیگر، بسیاری از خریداران با توجه به نوسانات بازار ارز و طلا تصمیم گرفته‌اند سرمایه خود را وارد بازار مسکن کنند. یکی از دلایل اصلی این روند، نگرانی از تأثیر «مکانیسم ماشه» است چراکه بخشی از سرمایه‌هایی که در خارج از ایران در حال بلوکه شدن بود، در حال وارد بازار املاک هستند.»

در مناطق یک، 4 و 5 چه خبر است؟

شواهد حاکی از آن است که این اتفاق ابتدا از منطقه ۱ تهران شروع شد و بعد به مناطق ۴ و ۵ سرایت کرده است. در دو تا سه هفته گذشته، بازار فعال شده و تقریباً تمام فایل‌های مناسب معامله شده‌اند. واحدهایی که باقی مانده‌اند معمولاً مالکان‌شان فعلاً قصد فروش ندارند و احتمال می‌رود در آینده افزایش قیمت بیشتری در این بخش رخ دهد.

سوهانی درباره محدوده قیمتی معاملات هم می گوید؛« معاملات ابتدا در بازه قیمتی ۱۰ تا ۱۳ میلیارد تومان انجام می‌شد، اما در حال حاضر واحدهایی در محدوده ۱۵ تا ۱۷ میلیارد تومان نیز معامله می‌شوند. همچنین واحدهای بزرگ‌تر حدود ۲۰۰ متر، با قیمت‌هایی بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد تومان خرید و فروش شده‌اند.»