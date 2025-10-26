هریس: روزی رئیس جمهور خواهم شد

کامالا هریس، معاون رئیسجمهور سابق آمریکا، در اولین مصاحبه خود با یک رسانه بریتانیایی به بیبیسی گفت «احتمالاً» روزی رئیسجمهور خواهد شد و اطمینان دارد که در آینده یک زن در کاخ سفید حضور خواهد داشت.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، هریس، در قویترین اشاره خود تا به امروز مبنی بر اینکه پس از شکست در برابر دونالد ترامپ در سال گذشته، برای یک نامزدی دیگر ریاستجمهوری در سال ۲۰۲۸ تلاش خواهد کرد، نظرسنجیهایی را که او را یک شانس جانبی برای کسب نامزدی دموکراتها در انتخابات بعدی نشان میدهند، رد کرد.
هریس در گفتوگو با برنامه “یکشنبه با لارا کوئنزبرگ” (Sunday with Laura Kuenssberg)، آتش انتقادات خود را متوجه رقیب سابقش کرد و ترامپ را یک “ستمگر” (tyrant) خواند.
هریس گفت هشدارهایی که او در طول کارزار انتخاباتی درباره ترامپ داده بود، درست از آب درآمدهاند.
در حالی که حزب دموکرات به دنبال یافتن پاسخی برای پیروزی قاطع دونالد ترامپِ جمهوریخواه در یک سال پیش است، بخش بزرگی از تقصیرها متوجه جو بایدن، رئیسجمهور سابق، شده است که چرا زودتر کنارهگیری نکرد.
اما سوالاتی نیز در مورد اینکه آیا هریس میتوانست کمپین بهتری را اداره کند و پیام واضحتری را در مورد موضوع شماره یک، یعنی اقتصاد، ارائه دهد، مطرح شده است.
در مصاحبه بیبیسی، هریس از چشمانداز یک تلاش دیگر برای کاخ سفید استقبال کرد و گفت که نوههای خواهرزادهاش «مطمئناً در طول زندگی خود» یک رئیسجمهور زن را خواهند دید.
وقتی از او پرسیده شد که آیا آن شخص خود او خواهد بود، گفت: «احتمالاً» و تأیید کرد که در حال بررسی یک تلاش دیگر برای کسب این مقام عالی است.
هریس گفت که هنوز تصمیمی نگرفته است، اما تأکید کرد که همچنان برای خود آیندهای در سیاست متصور است.
معاون رئیسجمهور سابق گفت: کار من تمام نشده است. من تمام دوران حرفهای خود را در خدمترسانی زندگی کردهام و این در ذات من است.
او در واکنش به شانسهایی که او را یک گزینه جانبی برای کسب بلیط نامزدی دموکراتها - حتی پایینتر از دواین “راک” جانسون، بازیگر هالیوود - قرار میدهند، گفت که هرگز به نظرسنجیها گوش نمیدهد: اگر من به نظرسنجیها گوش میدادم، برای اولین مقامم نامزد نمیشدم، یا برای دومین مقامم - و مطمئناً اینجا ننشسته بودم.
هریس همچنین گفت معتقد است پیشبینیهای او درباره رفتار فاشیستی دونالد ترامپ و اداره یک دولت اقتدارگرا به حقیقت پیوسته است: او (ترامپ) گفت که وزارت دادگستری را به یک سلاح تبدیل خواهد کرد - و دقیقاً همین کار را کرده است.
ترامپ جنبه شوخی ندارد!
او به تعلیق جیمی کیمل، کمدین برنامههای آخر شب، توسط شبکه ABC پس از شوخی او با واکنش جمهوریخواهان به مرگ چارلی کِرک، اینفلوئنسر راستگرا، اشاره کرد.
حذف او از آنتن، که از سوی ترامپ با استقبال مواجه شد، پس از آن صورت گرفت که نهاد نظارتی منصوب ترامپ، پخشکنندگان برنامه کیمل را تهدید کرد.
هریس در این مورد گفت: شما به اتفاقی که از نظر نحوه استفاده ابزاری او از نهادهای فدرال برای تعقیب طنزپردازان سیاسی افتاده است، نگاه کنید… پوست ترامپ (کنایه از تحمل) آنقدر نازک است که نتوانست انتقادی را در قالب یک شوخی تحمل کند و در این فرآیند تلاش کرد تا یک سازمان رسانهای کامل را تعطیل کند.
هریس همچنین از رهبران تجاری و نهادها در آمریکا که از نظر او، خیلی راحت در برابر خواستههای رئیسجمهور سر خم کردهاند، به شدت انتقاد کرد: بسیاری هستند… که از روز اول تسلیم شدهاند، کسانی که در پای یک ستمگر زانو میزنند، من معتقدم به دلایل زیادی، از جمله اینکه میخواهند به قدرت نزدیک باشند (این کار را میکنند)، زیرا شاید میخواهند یک ادغام تجاری تأیید شود یا از یک تحقیق اجتناب کنند.
کاخ سفید وقتی برای پاسخ به اظهارات هریس در مورد رئیسجمهور ترامپ مورد سوال قرار گرفت، با بیاعتنایی برخورد کرد.
ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید گفت: وقتی کامالا هریس در انتخابات با اختلاف زیاد شکست خورد، باید پیام را میگرفت: مردم آمریکا به دروغهای پوچ او اهمیتی نمیدهند. یا شاید او پیام را گرفته و به همین دلیل است که به ابراز نارضایتیهای خود در رسانههای خارجی ادامه میدهد.
هریس به تازگی شرح حال کمپین پر فراز و نشیب خود را با عنوان “۱۰۷ روز” منتشر کرده است؛ زمانی که پس از کنارهگیری بایدن از رقابت به دنبال ماهها گمانهزنی در مورد هوشیاری ذهنیاش، برای او جهت نامزدی ریاستجمهوری باقی مانده بود.
مصاحبه کننده در مورد این مصاحبه چه گفت؟
در مصاحبه کامل بیبیسی با معاون رئیسجمهور سابق، که روز یکشنبه ساعت ۰۹:۰۰ به وقت گرینویچ (۰۵:۰۰ به وقت شرق آمریکا) در بریتانیا پخش میشود، من (لارا کوئنزبرگ) چندین بار هریس را تحت فشار قرار دادم که آیا او نباید بایدن را ترغیب میکرد که زودتر راه را برای او باز کند. او واقعاً چقدر از وضعیت سلامتی بایدن خبر داشت؟ و سوالی که ممکن است او را رها نکند - آیا اگر بایدن زودتر کنار میرفت، اکنون او رئیسجمهور بود، نه دونالد ترامپ؟
پاسخ آشکارا، غیرقابل دانستن است - “اگر” بزرگی که میتوانست سرنوشت آمریکا را تغییر دهد.
در میان سردرگمی دموکراتها، نامزدی هریس اغلب مورد تحقیر قرار میگیرد و ضعفهای او به عنوان یک رهبر به عنوان دلایل شکستش مشخص میشود، نه فقط ماهیت دقیقه نودی تصمیم بایدن.
وقتی در مورد اینکه چه چیزی اشتباه پیش رفت از او سوال شد، به جای ورود به تحلیلی عمیق، استدلال او این است:، چون خیلی دیر شروع کردیم، پیروزی تقریباً غیرممکن بود.
اما پس از نشستن با دادستان سابق کالیفرنیا (هریس) در محیط مجلل یک هتل لوکس در لندن - به جای محیط به طور فزاینده طلایی دفتر بیضی شکل که دونالد ترامپ در حال پر زرق و برق کردن دکور آن است - احتمال کسب قدرت چیزی است که او حاضر به رها کردنش نیست.
اشارات قبلی او به جاهطلبی ریاستجمهوری آیندهاش، محتاطانه و غیرمتعهدانه به نظر میرسید - «شاید، شاید هم نه»، یا «در حال حاضر روی آن تمرکز ندارم».
صراحت او در گفتوگوی ما چشمگیرتر بود. او سریع، حتی مشتاق بود خود را در قاب یک تلاش دیگر برای رسیدن به قدرت قرار دهد. اما از دادن هرگونه تعهد قطعی خودداری کرد.
این ممکن است با توجه به ماهیت کاملاً فرساینده شکستی که او آن را آسیبزا توصیف کرده، تعجبآور باشد. او و تیمش از این شکست که برایشان غافلگیرکننده بود، ویران شدند.
هریس میگوید وقتی نتیجه اعلام شد، تکرار میکرد: خدای من، خدای من، چه بر سر کشور ما خواهد آمد؟ تلاش او برای توضیح این شکست بر این تمرکز دارد که فاصله آرای واقعی بین او و ترامپ چقدر کم بوده است.
آرای مردمی، در واقع، بسیار نزدیک بود و کمتر از ۲٪ اختلاف داشت. با این حال، هریس در کالج الکترال بسیار مهم، جایی که هر ایالت تعداد معینی رأی دارد که با هم جمع میشوند، از ترامپ شکست سختی خورد.
هریس مایل بود اشارات سنگینی در مورد آینده خود داشته باشد. اما تمایل کمتری از سوی او، یا صراحتاً هر دموکرات ارشد دیگری که با معضلات بلندمدت حزب خود دست و پنجه نرم میکند، وجود دارد.
چگونه یک حزب چپ میانه با رهبران جریان اصلی، با یک رهبر پوپولیست راستگرا مقابله میکند؟ آیا پاسخ، تمرکز بر ترامپ است؟ یا استدلال قویتر برای “مردم کوچه و خیابان” (Main Street)؟
وقتی معاون رئیسجمهور سابق را به چالش کشیدم که چرا کمپین او ارتباط بهتری با طبقه کارگر برقرار نکرد، او گفت برای این کار به زمان بیشتری نیاز داشته و به یک دوری طولانیمدت این گروه از حزبش اشاره کرد.
او افسوس میخورد که در سال ۲۰۲۴ زمان کافی برای ارائه طرح خود در مورد مسائل نان و آب مانند مسکن یا مراقبت از کودکان را نداشته است. اما اگر در دور بعد زمان بیشتری داشته باشد، به هیچ وجه تضمین نمیشود استدلالهای او قانعکنندهتر یا با استقبال بهتری روبهرو شوند.
کامالا هریس هنوز با تجملات یک گروه همراه سفر میکند. دستیاران با نگرانی به ساعت نگاه میکنند، زیرا هر دقیقه او با دقتی نظامی برنامهریزی شده است. سفرهای بیوقفه، رویدادهای طراحیشده در پایتختهای مختلف، تعداد بسیار کمی مصاحبه تلویزیونی با برنامهریزی دقیق.