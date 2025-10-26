En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هریس: روزی رئیس جمهور خواهم شد

پس از نشستن با دادستان سابق کالیفرنیا (هریس) در محیط مجلل یک هتل لوکس در لندن - به جای محیط به طور فزاینده طلایی دفتر بیضی شکل که دونالد ترامپ در حال پر زرق و برق کردن دکور آن است - احتمال کسب قدرت چیزی است که او حاضر به رها کردنش نیست.
کد خبر: ۱۳۳۶۴۷۶
| |
617 بازدید

هریس: روزی رئیس جمهور خواهم شد

کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در اولین مصاحبه خود با یک رسانه بریتانیایی به بی‌بی‌سی گفت «احتمالاً» روزی رئیس‌جمهور خواهد شد و اطمینان دارد که در آینده یک زن در کاخ سفید حضور خواهد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، هریس، در قوی‌ترین اشاره خود تا به امروز مبنی بر اینکه پس از شکست در برابر دونالد ترامپ در سال گذشته، برای یک نامزدی دیگر ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۸ تلاش خواهد کرد، نظرسنجی‌هایی را که او را یک شانس جانبی برای کسب نامزدی دموکرات‌ها در انتخابات بعدی نشان می‌دهند، رد کرد.

 هریس در گفت‌و‌گو با برنامه “یکشنبه با لارا کوئنزبرگ” (Sunday with Laura Kuenssberg)، آتش انتقادات خود را متوجه رقیب سابقش کرد و ترامپ را یک “ستمگر” (tyrant) خواند.

 هریس گفت هشدار‌هایی که او در طول کارزار انتخاباتی درباره ترامپ داده بود، درست از آب درآمده‌اند.

در حالی که حزب دموکرات به دنبال یافتن پاسخی برای پیروزی قاطع دونالد ترامپِ جمهوری‌خواه در یک سال پیش است، بخش بزرگی از تقصیر‌ها متوجه جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، شده است که چرا زودتر کناره‌گیری نکرد.

 اما سوالاتی نیز در مورد اینکه آیا هریس می‌توانست کمپین بهتری را اداره کند و پیام واضح‌تری را در مورد موضوع شماره یک، یعنی اقتصاد، ارائه دهد، مطرح شده است.

 در مصاحبه بی‌بی‌سی، هریس از چشم‌انداز یک تلاش دیگر برای کاخ سفید استقبال کرد و گفت که نوه‌های خواهرزاده‌اش «مطمئناً در طول زندگی خود» یک رئیس‌جمهور زن را خواهند دید.

وقتی از او پرسیده شد که آیا آن شخص خود او خواهد بود، گفت: «احتمالاً» و تأیید کرد که در حال بررسی یک تلاش دیگر برای کسب این مقام عالی است.
 
 هریس گفت که هنوز تصمیمی نگرفته است، اما تأکید کرد که همچنان برای خود آینده‌ای در سیاست متصور است.

 معاون رئیس‌جمهور سابق گفت: کار من تمام نشده است. من تمام دوران حرفه‌ای خود را در خدمت‌رسانی زندگی کرده‌ام و این در ذات من است.
 
 او در واکنش به شانس‌هایی که او را یک گزینه جانبی برای کسب بلیط نامزدی دموکرات‌ها - حتی پایین‌تر از دواین “راک” جانسون، بازیگر هالیوود - قرار می‌دهند، گفت که هرگز به نظرسنجی‌ها گوش نمی‌دهد: اگر من به نظرسنجی‌ها گوش می‌دادم، برای اولین مقامم نامزد نمی‌شدم، یا برای دومین مقامم - و مطمئناً اینجا ننشسته بودم.

 هریس همچنین گفت معتقد است پیش‌بینی‌های او درباره رفتار فاشیستی دونالد ترامپ و اداره یک دولت اقتدارگرا به حقیقت پیوسته است: او (ترامپ) گفت که وزارت دادگستری را به یک سلاح تبدیل خواهد کرد - و دقیقاً همین کار را کرده است.
 
ترامپ جنبه شوخی ندارد!
 
 او به تعلیق جیمی کیمل، کمدین برنامه‌های آخر شب، توسط شبکه ABC پس از شوخی او با واکنش جمهوری‌خواهان به مرگ چارلی کِرک، اینفلوئنسر راست‌گرا، اشاره کرد.

 حذف او از آنتن، که از سوی ترامپ با استقبال مواجه شد، پس از آن صورت گرفت که نهاد نظارتی منصوب ترامپ، پخش‌کنندگان برنامه کیمل را تهدید کرد.

 هریس در این مورد گفت: شما به اتفاقی که از نظر نحوه استفاده ابزاری او از نهاد‌های فدرال برای تعقیب طنزپردازان سیاسی افتاده است، نگاه کنید… پوست ترامپ (کنایه از تحمل) آنقدر نازک است که نتوانست انتقادی را در قالب یک شوخی تحمل کند و در این فرآیند تلاش کرد تا یک سازمان رسانه‌ای کامل را تعطیل کند.

هریس همچنین از رهبران تجاری و نهاد‌ها در آمریکا که از نظر او، خیلی راحت در برابر خواسته‌های رئیس‌جمهور سر خم کرده‌اند، به شدت انتقاد کرد: بسیاری هستند… که از روز اول تسلیم شده‌اند، کسانی که در پای یک ستمگر زانو می‌زنند، من معتقدم به دلایل زیادی، از جمله اینکه می‌خواهند به قدرت نزدیک باشند (این کار را می‌کنند)، زیرا شاید می‌خواهند یک ادغام تجاری تأیید شود یا از یک تحقیق اجتناب کنند.

کاخ سفید وقتی برای پاسخ به اظهارات هریس در مورد رئیس‌جمهور ترامپ مورد سوال قرار گرفت، با بی‌اعتنایی برخورد کرد.

ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید گفت: وقتی کامالا هریس در انتخابات با اختلاف زیاد شکست خورد، باید پیام را می‌گرفت: مردم آمریکا به دروغ‌های پوچ او اهمیتی نمی‌دهند. یا شاید او پیام را گرفته و به همین دلیل است که به ابراز نارضایتی‌های خود در رسانه‌های خارجی ادامه می‌دهد.

هریس به تازگی شرح حال کمپین پر فراز و نشیب خود را با عنوان “۱۰۷ روز” منتشر کرده است؛ زمانی که پس از کناره‌گیری بایدن از رقابت به دنبال ماه‌ها گمانه‌زنی در مورد هوشیاری ذهنی‌اش، برای او جهت نامزدی ریاست‌جمهوری باقی مانده بود.
 
مصاحبه کننده در مورد این مصاحبه چه گفت؟
 
 در مصاحبه کامل بی‌بی‌سی با معاون رئیس‌جمهور سابق، که روز یکشنبه ساعت ۰۹:۰۰ به وقت گرینویچ (۰۵:۰۰ به وقت شرق آمریکا) در بریتانیا پخش می‌شود، من (لارا کوئنزبرگ) چندین بار هریس را تحت فشار قرار دادم که آیا او نباید بایدن را ترغیب می‌کرد که زودتر راه را برای او باز کند. او واقعاً چقدر از وضعیت سلامتی بایدن خبر داشت؟ و سوالی که ممکن است او را رها نکند - آیا اگر بایدن زودتر کنار می‌رفت، اکنون او رئیس‌جمهور بود، نه دونالد ترامپ؟

 پاسخ آشکارا، غیرقابل دانستن است - “اگر” بزرگی که می‌توانست سرنوشت آمریکا را تغییر دهد.

 در میان سردرگمی دموکرات‌ها، نامزدی هریس اغلب مورد تحقیر قرار می‌گیرد و ضعف‌های او به عنوان یک رهبر به عنوان دلایل شکستش مشخص می‌شود، نه فقط ماهیت دقیقه نودی تصمیم بایدن.
 
 وقتی در مورد اینکه چه چیزی اشتباه پیش رفت از او سوال شد، به جای ورود به تحلیلی عمیق، استدلال او این است:، چون خیلی دیر شروع کردیم، پیروزی تقریباً غیرممکن بود.

 اما پس از نشستن با دادستان سابق کالیفرنیا (هریس) در محیط مجلل یک هتل لوکس در لندن - به جای محیط به طور فزاینده طلایی دفتر بیضی شکل که دونالد ترامپ در حال پر زرق و برق کردن دکور آن است - احتمال کسب قدرت چیزی است که او حاضر به رها کردنش نیست.
 
 اشارات قبلی او به جاه‌طلبی ریاست‌جمهوری آینده‌اش، محتاطانه و غیرمتعهدانه به نظر می‌رسید - «شاید، شاید هم نه»، یا «در حال حاضر روی آن تمرکز ندارم».

 صراحت او در گفت‌و‌گوی ما چشم‌گیرتر بود. او سریع، حتی مشتاق بود خود را در قاب یک تلاش دیگر برای رسیدن به قدرت قرار دهد. اما از دادن هرگونه تعهد قطعی خودداری کرد.

 این ممکن است با توجه به ماهیت کاملاً فرساینده شکستی که او آن را آسیب‌زا توصیف کرده، تعجب‌آور باشد. او و تیمش از این شکست که برایشان غافل‌گیرکننده بود، ویران شدند.

هریس می‌گوید وقتی نتیجه اعلام شد، تکرار می‌کرد: خدای من، خدای من، چه بر سر کشور ما خواهد آمد؟ تلاش او برای توضیح این شکست بر این تمرکز دارد که فاصله آرای واقعی بین او و ترامپ چقدر کم بوده است.

 آرای مردمی، در واقع، بسیار نزدیک بود و کمتر از ۲٪ اختلاف داشت. با این حال، هریس در کالج الکترال بسیار مهم، جایی که هر ایالت تعداد معینی رأی دارد که با هم جمع می‌شوند، از ترامپ شکست سختی خورد.

 هریس مایل بود اشارات سنگینی در مورد آینده خود داشته باشد. اما تمایل کمتری از سوی او، یا صراحتاً هر دموکرات ارشد دیگری که با معضلات بلندمدت حزب خود دست و پنجه نرم می‌کند، وجود دارد.
 
 چگونه یک حزب چپ میانه با رهبران جریان اصلی، با یک رهبر پوپولیست راست‌گرا مقابله می‌کند؟ آیا پاسخ، تمرکز بر ترامپ است؟ یا استدلال قوی‌تر برای “مردم کوچه و خیابان” (Main Street)؟

 وقتی معاون رئیس‌جمهور سابق را به چالش کشیدم که چرا کمپین او ارتباط بهتری با طبقه کارگر برقرار نکرد، او گفت برای این کار به زمان بیشتری نیاز داشته و به یک دوری طولانی‌مدت این گروه از حزبش اشاره کرد.
 
 او افسوس می‌خورد که در سال ۲۰۲۴ زمان کافی برای ارائه طرح خود در مورد مسائل نان و آب مانند مسکن یا مراقبت از کودکان را نداشته است. اما اگر در دور بعد زمان بیشتری داشته باشد، به هیچ وجه تضمین نمی‌شود استدلال‌های او قانع‌کننده‌تر یا با استقبال بهتری رو‌به‌رو شوند.

 کامالا هریس هنوز با تجملات یک گروه همراه سفر می‌کند. دستیاران با نگرانی به ساعت نگاه می‌کنند، زیرا هر دقیقه او با دقتی نظامی برنامه‌ریزی شده است. سفر‌های بی‌وقفه، رویداد‌های طراحی‌شده در پایتخت‌های مختلف، تعداد بسیار کمی مصاحبه تلویزیونی با برنامه‌ریزی دقیق.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کامالا هریس ترامپ آمریکا کاخ سفید نظام ستمگر خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: جهان را اداره می‌کنم!
نگرانی سناتور جمهوری‌خواه از شکست ترامپ
توئیت عجیب ترامپ: دنیا به زودی خواهد فهمید!
واکنش کاخ سفید به حمایت «پوتین« از «هریس»
وعده ترامپ برای اعمال تعرفه‌های جدید بر چین
هریس: باید کار را تمام کنیم
ایلان ماسک به کاخ سفید اسباب‌کشی می‌کند؟
عکس: ترفند هریس برای فراموشی شکست در انتخابات!
شانس پیروزی ترامپ بر پایه محاسبات شرط‌بندی + نمودار
حرکات عجیب ترامپ در پشت بام کاخ سفید!
آمادگی دموکرات‌ها برای مقابله با اعلام پیروزی ترامپ
عکس: سند مهمی که ترامپ علیه هریس رو کرد!
پیش‌بینی ترامپ درباره فروپاشی رژیم صهیونیستی
اختلاف بین هریس و ترامپ افزایش یافت
مناقشه «هریس» و «ترامپ» بر سر مناظره
کرملین: هریس قابل پیش‌بینی‌‌تر از ترامپ است
کاخ سفید به دنبال افشاگر برنامه روزانه ترامپ است
ترامپ علت عدم برگزاری کنفرانس خبری کاخ سفید را اعلام کرد
ترامپ: عجله‌ای برای معرفی گزینه‌های دایمی کابینه ندارم
وضعیت هریس در برابر ترامپ در نظرسنجی جدید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
طعنه ابوطالب حسینی به فیلم عروسی دختر شمخانی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
عزیز جعفری: شهادت شهید طهرانی مقدم سهل انگاری بود
FATF درخواست ایران را رد کرد
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bg4
tabnak.ir/005bg4