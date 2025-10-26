احتمال تغییر در خط حمله استقلال با نارضایتی ساپینتو

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ تیم فوتبال استقلال در دو بازی اخیر خود مقابل مس رفسنجان و الوحدات اردن به پیروزی دست یافته و ریکاردو ساپینتو و شاگردانش به دنبال کسب سومین برد متوالی خود هستند تا جایگاه خود در جدول لیگ برتر را ارتقا دهند.

یکی از مشکلاتی که استقلال در فصل جاری با آن مواجه است، عدم گلزنی مهاجمان این تیم است. تا روز شنبه ۳ آبان، سه مهاجم اصلی استقلال یعنی محمدرضا آزادی، سعید سحرخیزان و داکنز نازون تاکنون موفق به گلزنی در هیچ تورنمنتی نشده‌اند. تنها سحرخیزان دو پاس گل و نازون یک پاس گل به نام خود ثبت کرده است.

ساپینتو از عملکرد بازیکنان اصلی خود در دو دیدار اخیر رضایت دارد و قصد دارد از آنها در دیدار با فجرسپاسی نیز استفاده کند، با این حال احتمال دارد که این مربی پرتغالی در خط حمله تغییراتی ایجاد کرده و بازیکنی دیگر جایگزین سحرخیزان شود.

دیدار تیم‌های استقلال و فجرسپاسی فردا یکشنبه ۴ آبان از ساعت ۱۵ در ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد.