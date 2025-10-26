آنچه باید درباره الکلاسیکو بدانید

امروز تیم فوتبال بارسلونا، رابرت لواندوفسکی و رافینیا را به دلیل مصدومیت و همچنین رئال مادرید، رودیگر و آلابا را در اختیار ندارند.

به گزارش تابناک؛ امروز بازی شماره ۲۶۱ بین بارسلونا و رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو از ساعت ۱۸:۴۵ به وقت ایران برگزار می‌شود.

در این ۲۶۱ بازی:

تعداد برد رئال‌مادرید: ۱۰۵

تعداد برد بارسلونا: ۱۰۴

تساوی: ۵۲

گل زده رئال‌مادرید: ۴۴۰

گل زده بارسلونا: ۴۳۵

برترین گلزن تاریخ الکلاسیکو: لیونل مسی: ۲۶ گل

بیشترین تعداد بازی در الکلاسیکو: سرخیو بوسکتس: ۴۶ بازی

بیشترین پاس گل: لیونل مسی: ۱۴ پاس گل

شاگردان هانسی فلیک که فصل گذشته در ۴دیدار مقابل رئال‌مادرید پیروز شدند به دنبال کسب پنجمین پیروزی خود هستند.

شاگردان ژابی آلونسو اگر موفق شوند در این دیدار پیروز شوند، با ۲۷ امتیاز و با اختلاف ۵ امتیازی نسبت به بارسلونا صدرنشین لالیگا خواهند بود