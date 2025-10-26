به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، بر اساس تازهترین گزارش مؤسسه Palisade Research و تحلیلهای منتشر شده توسط Deloitte، بیش از ۵۰ درصد از تولیدکنندگان جهان هماکنون در حال اجرای پروژههای تحول دیجیتال در خطوط تولید خود هستند. این پروژهها شامل نصب حسگرهای هوشمند، استفاده از رباتهای خودکار و تحلیل دادههای بلادرنگ برای مدیریت عملیات است.
فناوری «دوقلوی دیجیتال» (Digital Twin) از مهمترین روندهای صنعتی امسال محسوب میشود. این فناوری با ایجاد مدل مجازی از تجهیزات یا فرآیندهای واقعی، به شرکتها امکان میدهد تا قبل از وقوع خرابی، مشکلات احتمالی را شناسایی و برطرف کنند.
تغییر در زنجیره تأمین و ساختار تولید
به دنبال بحرانهای جهانی اخیر، از جمله کمبود مواد اولیه و نیروی کار ماهر، بسیاری از شرکتها به سمت مدلهای تولید دادهمحور و منعطف حرکت کردهاند.
در این میان، فناوریهای IIoT و ارتباطات نسل پنجم (۵G) به کارخانهها کمک میکنند تا ماشینها، سنسورها و سامانههای مدیریتی را در زمان واقعی به هم متصل کنند. این ارتباط بلادرنگ باعث افزایش سرعت تصمیمگیری، کاهش توقف خطوط تولید و بهبود کیفیت محصولات شده است.
با وجود مزایای فراوان، چالشهایی نیز پیش روی تولید هوشمند قرار دارد:
نیاز به زیرساختهای قوی برای پردازش حجم عظیم دادهها،
کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه هوش مصنوعی و مهندسی داده،
و نگرانیهای زیستمحیطی ناشی از مصرف انرژی بالا در کارخانههای دیجیتال.
کارشناسان تأکید میکنند که آموزش نیروی کار و سرمایهگذاری در زیرساختهای ابری، دو عامل کلیدی برای موفقیت در این مسیر خواهند بود.
تحلیلگران معتقدند که در سالهای آینده، مرز بین فناوری اطلاعات و صنعت به طور کامل از بین خواهد رفت. کارخانههای آینده، با تکیه بر الگوریتمهای هوش مصنوعی و دادههای زنده از زنجیره تأمین، قادر خواهند بود تصمیمگیریهای خودکار، پیشبینی نیاز بازار و تولید هدفمند را ممکن سازند.
به باور ناظران، این روند نهتنها چهره صنعت جهانی را دگرگون میکند، بلکه برای کشورهایی مانند ایران نیز فرصتی تازه جهت ورود به زنجیره ارزش جهانی و افزایش بهرهوری صنعتی فراهم میسازد.