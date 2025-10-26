En
تنها در این موارد کارت سوخت باطل یا مسدود می‌شود

کارت سوخت یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت مصرف و کنترل توزیع بنزین در کشور است، اما در برخی موارد بنا بر ضوابط و تصمیم‌های قانونی، این کارت از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مسدود یا باطل می‌شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کارت سوخت شخصی که برای سوخت‌گیری خودروهای شخصی و عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تنها در شرایط مشخص و قانونی مسدود می‌شود و دلایل مسدودی کارت سوخت محدود و تعریف‌شده است.

دو حالت اصلی برای مسدودی کارت هوشمند سوخت وجود دارد؛ صدور حکم قضایی و یا اسقاط خودرو، در صورتی که مرجع قضایی دستور توقیف یا مسدودی کارت را صادر کند، شرکت پخش موظف است کارت را از دسترس خارج کند.

در صورت اسقاط خودرو و خروج آن از چرخه حمل‌ونقل، کارت سوخت آن نیز به‌طور کامل مسدود می‌شود و امکان استفاده مجدد از آن وجود ندارد.

اما ابطال کارت سوخت با مسدودی متفاوت است. موارد ابطال معمولاً به درخواست مالک یا شرایط اداری مربوط می‌شود. کارت سوخت در مواردی باطل می‌شود.

یکی از این موارد درخواست صدور کارت المثنی است، به‌محض ثبت درخواست المثنی، کارت قبلی برای جلوگیری از سوءاستفاده باطل می‌شود.

اعلام نامعتبر بودن اطلاعات خودرو توسط راهور نیز دلیل دیگری است، در صورت خرابی یا از کار افتادن تراشه کارت، عملیات ابطال انجام می‌شود. چنانچه خودرو فاقد بیمه شخص ثالث معتبر باشد، کارت سوخت آن غیرفعال یا باطل خواهد شد. در صورت تمایل مالک به غیرفعال‌سازی داوطلبانه کارت نیز امکان ابطال آن وجود دارد.

تفکیک میان «مسدودی» و «ابطال» اهمیت دارد، چرا که در حالت مسدودی امکان ثبت درخواست و اخذ کارت جدید وجود ندارد، اما در صورت ابطال، امکان صدور کارت جدید با ثبت درخواست در سامانه اینترنتی fcs.niopdc.ir وجود دارد. از این رو، توصیه می‌شود دارندگان خودرو هنگام مفقودی یا خرابی کارت، صرفاً از مسیرهای رسمی اقدام کرده و از ثبت درخواست‌های غیرضروری برای المثنی خودداری کنند.

رفع مشکل مسدود شدن کارت سوخت

در صورتی که با مشکل مسدود شدن کارت سوخت مواجه شده‌اید، نگران نباشید. با شناخت علت مسدودی کارت سوخت و پیگیری از مرجع مسدود کننده می‌توانید کارت را از لیست مسدودی خارج کنید. چه کارت شما به دلیل وارد کردن رمز اشتباه قفل شده باشد یا نیاز به ثبت درخواست المثنی داشته باشید، راه‌حل‌های مشخصی برای حل این مشکل وجود دارد.

در صورت هرگونه سؤال یا ابهام در مورد فعال‌سازی کارت سوخت مسدود شده، می‌توانید در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق تلفن ثابت و بدون نیاز به گرفتن پیش‌شماره، با شماره ۰۹۶۲۷ تماس حاصل کنید تا کارشناسان سامانه مشورت، شما را به‌صورت تخصصی راهنمایی کنند.

در مجموع، مسدود یا باطل شدن کارت سوخت تابع ضوابط مشخصی است و تنها در شرایطی مانند حکم قضایی، اسقاط خودرو یا درخواست رسمی مالک انجام می‌شود. آگاهی از دلایل و روش‌های رفع مسدودی می‌تواند از بروز مشکلات و محدودیت در دسترسی به سهمیه سوخت جلوگیری کرده و روند استفاده از کارت را آسان‌تر کند.

