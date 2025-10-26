En
نرخ عوارض جدید، نیش جدید بر گردن رانندگان

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل از افزایش تا 60 درصدی نرخ عوارض آزادراه‌های کشور خبر داد.
نرخ عوارض جدید، نیش جدید بر گردن رانندگان

میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور اظهار کرد: نرخ عوارض آزادراه‌ها بین 37 تا 43 درصد افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی ادامه داد: در برخی آزادراه‌ها به‌دلیل آن‌که طی سه سال گذشته افزایشی صورت نگرفته بود، این میزان به‌صورت تجمیعی به حدود 60 درصد رسیده است.

وی افزود: سرمایه‌گذاران می‌توانستند بیش از این میزان نیز نرخ عوارض را افزایش دهند، اما دولت تلاش کرده تا این افزایش، فشار مضاعفی بر مردم وارد نکند.

دیروز سعید شهسواری مدیرعامل شرکت آزاد راه تهران-شمال با اشاره به اعمال عوارض جدید عبور از این آزادراه مطابق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: بر این اساس از امروز سوم آبان 1404 در قطعه یک آزادراه تهران-شمال عوارض خودروهای سواری در روزهای معمولی و پیک به ترتیب 65 و 85 هزار تومان است.

وی افزود: عوارض عبور وانت در روزهای معمولی و پیک 85 هزار تومان، مینی‌بوس (روزهای عادی و پیک) 88 هزار تومان و اتوبوس (روزهای عادی و پیک) نیز 99 هزار تومان تعیین شده است.

وی با یادآوری این‌که بیش از 16 ماه بود که نرخ عوارض عبور از آزادراه تهران-شمال به‌روز رسانی نشده بود، تصریح کرد: همچنین بیش از 2.5 سال از افتتاح باند غربی آزادراه (15 تیر 1402) سپری شده بود، اما در این مدت عبور خودروها رایگان بوده و عوارضی از آنها دریافت نمی‌شد.

وی ادامه داد: این در حالی است که نگهداری از آزادراه و خدمات راهداری طی این مدت به طور مستمر انجام شده است.
 

