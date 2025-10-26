\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0639\u06a9\u0633\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u0628\u0627\u0645\u0632\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0627\u062f \u0622\u0626\u06cc\u0634 \u0648 \u0645\u0627\u0626\u062f\u0647 \u0637\u0647\u0645\u0627\u0633\u0628\u06cc \u0632\u0648\u062c \u0645\u062d\u0628\u0648\u0628 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\n\u00a0