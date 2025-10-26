ابومرزوق به‌شدت هشدار داد که هرگونه اقدام برای خلع سلاح حماس یا حذف آن از ساختار امنیتی غزه، می‌تواند منطقه را وارد مرحله‌ای از آشوب و درگیری داخلی کند که کنترل آن غیرممکن خواهد بود.

واکنش حماس به ضرب‌الاجل ترامپ

در پی ضرب‌الاجل رئیس جمهور آمریکا، یکی از رهبران جنبش حماس بر پایبندی اخلاقی و انسانی این جنبش به تحویل اجساد نظامیان صهیونیست تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «موسی ابومرزوق» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس و رئیس دفتر روابط بین‌الملل این جنبش اعلام کرد که این جنبش به‌صورت اخلاقی و انسانی متعهد است تمامی اجساد نظامیان رژیم صهیونیست را که در نوار غزه یافت می‌شوند، تحویل دهد، اما برای اجرای این روند هیچ جدول زمانی مشخصی در توافق وجود ندارد.

او هشدار داد که رژیم صهیونیستی به دنبال بهانه‌هایی مانند تأخیر در تحویل اجساد است تا از توافق عقب‌نشینی کرده و بار دیگر جنگ را از سر بگیرد.

این در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به جنبش حماس ۴۸ ساعت فرصت داد تا تمام زندانیان صهیونیست کشته‌شده در غزه را بازگرداند، در غیر این صورت «سایر کشورها اقدام خواهند کرد.»

ابومرزوق در ادامه افزود که این رژیم همچنان به نقض توافق ادامه می‌دهد و مناطق امن را هدف قرار داده و باقی‌مانده زیرساخت‌های نوار غزه را ویران می‌کند.

وی با اشاره‌ به مواضع تند «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا علیه آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، وی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: او چنان سخن می‌گوید که گویی وزیر خارجه اسرائیل است.

ابومرزوق در این باره تأکید کرد که آنروا شریان حیاتی ملت فلسطین در نوار غزه است و حذف یا تضعیف آن غیرقابل‌پذیرش است.

وی در ادامه اظهار داشت که فشار کنونی آمریکا بر رژیم صهیونیستی از سر دلسوزی برای حماس نیست، بلکه تلاشی است برای نجات اسرائیل از بحران سیاسی و نظامی خود، به‌ویژه پس از آن‌که این رژیم حمایت جهانی را از دست داده است.

به گفته او، تغییر چشمگیر در افکار عمومی جهانی و مواضع برخی چهره‌های برجسته یهودی علیه سیاست‌های تل‌آویو، از عوامل اصلی مداخله واشنگتن برای توقف جنگ بوده است.

ابومرزوق به‌شدت هشدار داد که هرگونه اقدام برای خلع سلاح حماس یا حذف آن از ساختار امنیتی غزه، می‌تواند منطقه را وارد مرحله‌ای از آشوب و درگیری داخلی کند که کنترل آن غیرممکن خواهد بود.

وی همچنین نسبت به کارایی نیروهای بین‌المللی موسوم به «حافظ صلح» ابراز تردید کرد و گفت که چنین نیروهایی اگر بر پایه عدالت واقعی شکل نگیرند، همانند تجربه‌های بوسنی و عراق، نه‌تنها صلح را برقرار نمی‌کنند، بلکه بحران را عمیق‌تر خواهند کرد.

این رهبر حماس تصریح کرد که ثبات واقعی تنها زمانی محقق می‌شود که قدرتی باثبات و مورد اعتماد در زمین حضور داشته باشد که به توافق‌ها ایمان داشته و توان حفظ امنیت را دارا باشد.