درگذشت یکی از بازماندگان نسل طلایی هالیوود

به گزارش تابناک به نقل از دنیای تصویر؛ جون لوکارت یکی از بازماندگان عصر طلایی هالیوود در سن ۱۰۰ سالگی درگذشت.

او روز ۲۳ اکتبر در سانتا مونیکا از دنیا رفت و قرار است مراسم تدفین او خصوصی باشد. علت مرگ او طبیعی اعلام شده است. کارنامه کاری لوکارت شامل فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی می‌شود.

او در سینما در آثاری، چون «سرود کریسمس»، «مرا در سنت لوئیس ملاقات کن» و «گرگ نمای لندن» ایفای نقش کرد. در تلویزیون در سریال‌هایی، چون «لسی» و «گمشده در فضا» حضور یافت.

لوکارت متولد سال۱۹۲۵ در شهر نیویورک بود. والدینش هر دو بازیگر بودند: جین و کتلین. او در سن هشت سالگی روی صحنه تئاتر رفت و نخستین فیلمش را در سال۱۹۳۸ بازی کرد: «سرود کریسمس». او در برادوی نیز دو بار روی صحنه رفت؛ و توانست جایزه «تونی» بازیگر تازه کار را بدست آورد. در سال۱۹۹۵ نام جون لوکارت در بیش از ۱۵۰ فیلم و سریال به عنوان بازیگر ذکر شده بود. او در میانسالی معمولا نقش مادران را بازی می‌کرد.

جون لوکارت دو ستاره در پیاده روی مشاهیر هالیوود دارد یکی برای بازی‌هایش در فیلم‌ها و دیگری برای سریال‌هاست.