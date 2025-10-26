En
رئیس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌ها، تا ۱۰ روز آینده خبری از بارش در استان تهران نیست، گفت: این شرایط در بسیاری از مناطق کشور، از جمله نواحی شرق، جنوب و فلات مرکزی زاگرس، با شدت بیشتری ادامه دارد.
فعلا در تهران خبری از بارش نیست!

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد آنلاین؛ رئیس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌ها، تا ۱۰ روز آینده خبری از بارش در استان تهران نیست، گفت: این شرایط در بسیاری از مناطق کشور، از جمله نواحی شرق، جنوب و فلات مرکزی زاگرس، با شدت بیشتری ادامه دارد.

سحر تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، گفت: شرایط کم‌بارشی طبق پیش‌بینی‌هایی که انجام داده بودیم، همچنان ادامه دارد.

تاج‌بخش اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، تا ۱۰ روز آینده خبری از بارش در استان تهران نیست و این شرایط در بسیاری از مناطق کشور، از جمله نواحی شرق، جنوب و فلات مرکزی زاگرس، با شدت بیشتری ادامه دارد.

او بیان کرد: تهران بارگذاری جمعیتی بسیار زیادی دارد و قطعاً مصارف آب در این استان نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است؛ بنابراین تأمین آب در این منطقه سخت‌تر است.

تاج‌بخش توضیح داد: خشکسالی هم در فلات ایران و هم در نواحی زاگرس وجود دارد و البته میزان کم‌آبی در نوار شمالی کشور نسبت به سایر مناطق کمتر است.

وی گفت: فعلاً سیستم‌های بارشی حاکی از آن است که تا ۱۰ روز آینده هیچ خبری از بارش در تهران نخواهد بود.

