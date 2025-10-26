En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تیم ویژه مصر برای یافتن اسرای اسرائیلی وارد غزه شد

تلویزیون مصر گزارش داد که قاهره یک گروه ویژه برای کمک به جستجو و یافتن اجساد اسیران اسرائیلی، به نوار غزه اعزام خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۶۴۲۴
| |
576 بازدید
تیم ویژه مصر برای یافتن اسرای اسرائیلی وارد غزه شد

به گفته منابع خبری ، تجهیزات لازم برای این کار نیز به این منطقه محاصره شده ارسال می شود؛ اما جزئیات بیشتر هنوز ارائه نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ صبح روز ۱۳ اکتبر ( ۲۱ مهر ) ، جنبش حماس و متحدانش، مطابق با توافق آتش‌بس غزه، ۲۰ اسیر باقی‌مانده اسرائیلی را آزاد کردند. عصر همان روز، چهار تابوت اول حاوی بقایای اجساد اسرا از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به طرف اسرائیلی تحویل داده شد.

مقامات اسرائیلی اعلام کردند که در مرحله اول مبادله اجساد چهار جسد از ۲۸ جسد نیورهای اسرائیلی از سوی جنبش حماس به نهادهای بین المللی تحویل داده شدند.

اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، این اقدام را انحراف از توافق خواند و هشدار داد که تأخیر بیشتر تحویل اجساد عواقبی خواهد داشت.

در مجموع، اسرائیل ۱۴ تابوت حاوی اجساد اسیران کشته‌شده را دریافت کرده و ۱۳ جسد تاکنون شناسایی شده‌اند.

منابع اسرائیلی مدعی هستند حماس همچنان اجساد ۱۵ اسیرا را در اختیار دارد.

همانطور که روزنامه الشرق الاوسط در ۱۷ اکتبر( ۲۵ مهر )به نقل از منابع حماس گزارش داد، گروه های فلسطینی برای یافتن اجساد باقی‌مانده اسیران در غزه نیاز به انجام یک «عملیات جستجوی گسترده» دارند.

به گفته منابع این نشریه، روند جستجو به این دلیل پیچیده است که هواداران حماس که از محل دفن بقایای اجساد اطلاع داشتند، در درگیری‌ها کشته شده‌اند.

علاوه بر این، برخی از مناطق این منطقه محصور که گمان می‌رود اجساد در آنجا دفن شده باشند، توسط ارتش اسرائیل کاملاً تخریب و با خاک یکسان شده‌اند و دسترسی به آنها را بسیار دشوار کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مصر قاهره اجساد اسرائیلی حماس آتش بس غزه اسرای اسرائیلی تبادل اسرا پاکسازی فلسطین
یمن در آستانه جنگ بزرگ: آیا دریای سرخ میدان نبرد بعدی است؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نیروهای حماس در مراسم آزادی اسرای اسراییلی
اولتیماتوم ۴۸ ساعته ترامپ به حماس!
پایان مذاکرات آتش‌بس بدون هیچ نتیجه‌ای
حماس: تهدیدهای ترامپ ما را نمی‌ترساند
هنیه برای گفت‌وگو درباره آتش‌بس در غزه به مصر می‌رود
رژیم صهیونیستی ده‌ها تن از اسرای خود را کشت
تصاویر: نظم و مدیریت در مراسم تبادل اسرای صهیونیستی
خودکشی نافرجام اسیر اسرائیلی در غزه
اجساد ‌ ۴ اسیر صهیونیست فردا تحویل داده می‌شود
اسرائیل برای تمدید آتش‌بس در غزه شرط گذاشت
بیانیه جدید حماس درباره توافق آتش‌بس در غزه
مخالفت حماس با آتش بس موقت
چهره خندان اسرای اسرائیلی
مذاکرات در غزه به مرحله تبادل اسامی اسرا رسید
ادعای برخی رسانه‌ها از توافق آتش‌بس در غزه
حماس: دست ما همچنان بر روی ماشه می‌ماند
حماس: طرح آتش‌بس مصر مرده متولد شد
جدیدترین خیانت عربی به فلسطینی‌ها کلید خورد!
دعوت مصر از فلسطین و تل‌آویو برای مذاکره
تلاش مصر برای وادار کردن حماس به آتش‌بس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
طعنه ابوطالب حسینی به فیلم عروسی دختر شمخانی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
FATF درخواست ایران را رد کرد
عزیز جعفری: شهادت شهید طهرانی مقدم سهل انگاری بود
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۹۲ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۵۹ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bfE
tabnak.ir/005bfE