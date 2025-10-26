تیم ویژه مصر برای یافتن اسرای اسرائیلی وارد غزه شد

تلویزیون مصر گزارش داد که قاهره یک گروه ویژه برای کمک به جستجو و یافتن اجساد اسیران اسرائیلی، به نوار غزه اعزام خواهد کرد.

به گفته منابع خبری ، تجهیزات لازم برای این کار نیز به این منطقه محاصره شده ارسال می شود؛ اما جزئیات بیشتر هنوز ارائه نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ صبح روز ۱۳ اکتبر ( ۲۱ مهر ) ، جنبش حماس و متحدانش، مطابق با توافق آتش‌بس غزه، ۲۰ اسیر باقی‌مانده اسرائیلی را آزاد کردند. عصر همان روز، چهار تابوت اول حاوی بقایای اجساد اسرا از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به طرف اسرائیلی تحویل داده شد.

مقامات اسرائیلی اعلام کردند که در مرحله اول مبادله اجساد چهار جسد از ۲۸ جسد نیورهای اسرائیلی از سوی جنبش حماس به نهادهای بین المللی تحویل داده شدند.

اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، این اقدام را انحراف از توافق خواند و هشدار داد که تأخیر بیشتر تحویل اجساد عواقبی خواهد داشت.

در مجموع، اسرائیل ۱۴ تابوت حاوی اجساد اسیران کشته‌شده را دریافت کرده و ۱۳ جسد تاکنون شناسایی شده‌اند.

منابع اسرائیلی مدعی هستند حماس همچنان اجساد ۱۵ اسیرا را در اختیار دارد.

همانطور که روزنامه الشرق الاوسط در ۱۷ اکتبر( ۲۵ مهر )به نقل از منابع حماس گزارش داد، گروه های فلسطینی برای یافتن اجساد باقی‌مانده اسیران در غزه نیاز به انجام یک «عملیات جستجوی گسترده» دارند.

به گفته منابع این نشریه، روند جستجو به این دلیل پیچیده است که هواداران حماس که از محل دفن بقایای اجساد اطلاع داشتند، در درگیری‌ها کشته شده‌اند.

علاوه بر این، برخی از مناطق این منطقه محصور که گمان می‌رود اجساد در آنجا دفن شده باشند، توسط ارتش اسرائیل کاملاً تخریب و با خاک یکسان شده‌اند و دسترسی به آنها را بسیار دشوار کرده است.