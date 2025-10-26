عکس: همه جای دنیا بارندگی هست به جز ایران و خاورمیانه!

همان طور که در نقشه زیر مشخص است، همچنان در ۱۵ روز آینده هم همه جای دنیا بارندگی هست به جز ایران و خاورمیانه!