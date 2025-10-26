En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: همه جای دنیا بارندگی هست به جز ایران و خاورمیانه!

همان طور که در نقشه زیر مشخص است، همچنان در ۱۵ روز آینده هم همه جای دنیا بارندگی هست به جز ایران و خاورمیانه!
کد خبر: ۱۳۳۶۴۰۶
| |
2 بازدید
عکس: همه جای دنیا بارندگی هست به جز ایران و خاورمیانه!
اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی بارندگی بارش باران کم بارشی خشکسالی خبر فوری
یمن در آستانه جنگ بزرگ: آیا دریای سرخ میدان نبرد بعدی است؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۵ روز هوای شبه‌تابستانی در سراسر نقاط کشور!
واکنش هواشناسی تهران به بارورسازی ابرها
عکس | خشکی بی‌سابقه رود دجله در عراق
احتمال وقوع طوفان گرد و خاک در تهران
جیره‌بندی آب تهران در پیش است؟
وضعیت بحرانی ذخایر آبی در سدهای کرج و طالقان
آب طالقان به تهران رسید
روز بیست‌ویکم آلودگی اصفهان؛ خمینی‌شهر قرمز شد
تداوم هوای گرم پاییزی در بیشتر مناطق کشور
بارورسازی ابرها راهکار مقابله با خشکسالی نیست
هشدار سرمای شدید در ۷ استان / احتمال سرمازدگی محصولات
پیش‌بینی بارش‌های جوی در شمال و جنوب کشور
هشدار احتمال وقوع سیلاب و سرمازدگی باغات در ۴ استان
آبان گرم در انتظار تهرانی‌ها/دمای هوا و وضعیت بارندگی
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق و شرق کشور
آخرین وضعیت از شرایط آب و هوای کشور
هشدار طوفان شدید و خیزش خاک در منطقه سیستان
هواشناسی تهران اطلاعیه داد
ثبت سومین سال کم‌بارش ایران طی ۳۰ سال اخیر
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
طعنه ابوطالب حسینی به فیلم عروسی دختر شمخانی
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
FATF درخواست ایران را رد کرد
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
صبا چناری قهرمان موی‌تای جهان، درگذشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۱ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۹۲ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bew
tabnak.ir/005bew