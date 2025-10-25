En
آمریکا در پی مجوز استقرار نیروی چندملیتی در نوار غزه

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که مقام‌های این کشور در حال بررسی نظرات درباره یک قطعنامه یا توافق بین‌المللی به منظور صدور مجوز استقرار یک نیروی چندملیتی در نوار غزه هستند.
آمریکا در پی مجوز استقرار نیروی چندملیتی در نوار غزه

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، روبیو شنبه شب به خبرنگاران گفت: بسیاری از کشورها به نوعی مشارکت در این طرح از جمله کمک مالی یا اعزام پرسنل یا هر دو ابراز علاقه کرده‌اند.

وی اظهار کرد که این کشورها طبق قوانین داخلی خود برای مشارکت در این طرح به قطعنامه سازمان ملل یا یک توافق بین‌المللی نیاز دارند.

وزیر خارجه آمریکا افزود که در سفر به قطر نیز در این باره رایزنی خواهد کرد و «ما یک تیم کامل داریم که روی این طرح کار می‌کنند.»

به گزارش ایرنا، نشست شرم الشیخ روز دوشنبه ۱۴ مهر به منظور بررسی طرح ۲۰ بندی پیشنهادی ترامپ برای آتش بس در غزه شروع شد و در جریان آن گفت وگوی غیر مستقیم حماس و رژیم اسرائیل با میانجیگری قطر، مصر و ترکیه به مدت چهار روز ادامه یافت و در نهایت بامداد پنجشنبه ۱۷ مهر حماس از دستیابی به توافق خبر داد.

سپس روز شنبه ۱۹ مهر با حضور دونالد ترامپ و سران بیش از ۲۰ کشور جهان توافق آتش بس رسما امضا شد.

مرحله اول توافق شامل توقف کامل جنگ در غزه، خروج نظامیان رژیم اشغالگر از این منطقه، تبادل اسرا و ورود کمک‌های بشردوستانه است.

در مرحله دوم، یک نهاد بین‌المللی موسوم به «شورای صلح» برای اداره نوار غزه تأسیس خواهد شد. اگرچه حماس با این توافق موافقت اما شرایط ویژه‌ای را تعیین کرد، به ویژه در مورد خلع سلاح که آن را سلاح مشروع مقاومت می‌داند.

