به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان ایلام، پیرو درج اخباری مغرضانه از سوی رسانه‌های معاند و ایجاد هجمه علیه قضات شریف استان ایلام، به اطلاع هم استانی‌های عزیز و عموم ملت ولایتمدار ایران اسلامی می‌رساند:

مجموعه قضائی استان ایلام، به ویژه قضات نامبرده، از پاک‌دست‌ترین، مردم‌دارترین و قانون‌مدارترین خدمتگزاران این دستگاه بوده و همواره خود را ملزم و متعهد به اجرای قانون و احقاق حق می‌دانند. آنچه بیان شده، ناشی از برخورد قاطعانه قضات شریف با اغتشاشگران، باندهای فساد و متجاوزان به حقوق مردم است و دشمنان عدالت با انتشار اخبار کذب تلاش دارند افکار عمومی را مشوش کنند.

بی‌تردید، این برخورد قانونی و نفوذناپذیری قضات بر متجاوزان سخت و سنگین بوده و همواره عده‌ای تلاش می‌کنند با انتشار چنین مطالبی، به اهداف خود دست یابند؛ اما ملت نجیب ایران اسلامی به خوبی با این شیوه‌های نخ‌نما و مستعمل آشنا بوده و فریب نخواهند خورد.

روابط عمومی دادگستری استان ایلام ضمن تأکید بر پاک‌دامنی و مردمداری قضات، اعلام می‌دارد برخورد قانونی با عوامل و منتشرکنندگان این اخبار کذب در دستور کار قرار دارد و دعا و همراهی مؤمنین، پشتوانه تلاش‌های قضات شریف استان خواهد بود.