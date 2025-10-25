En
اطلاعیه دادگستری ایلام درباره اخبار مغرضانه رسانه‌های معاند

روابط عمومی دادگستری کل استان ایلام در مورد اخبار مغرضانه رسانه های معاند اطلاعیه ای صادر کرد.
اطلاعیه دادگستری ایلام درباره اخبار مغرضانه رسانه‌های معاند

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان ایلام، پیرو درج اخباری مغرضانه از سوی رسانه‌های معاند و ایجاد هجمه علیه قضات شریف استان ایلام، به اطلاع هم استانی‌های عزیز و عموم ملت ولایتمدار ایران اسلامی می‌رساند:

مجموعه قضائی استان ایلام، به ویژه قضات نامبرده، از پاک‌دست‌ترین، مردم‌دارترین و قانون‌مدارترین خدمتگزاران این دستگاه بوده و همواره خود را ملزم و متعهد به اجرای قانون و احقاق حق می‌دانند. آنچه بیان شده، ناشی از برخورد قاطعانه قضات شریف با اغتشاشگران، باندهای فساد و متجاوزان به حقوق مردم است و دشمنان عدالت با انتشار اخبار کذب تلاش دارند افکار عمومی را مشوش کنند.

بی‌تردید، این برخورد قانونی و نفوذناپذیری قضات بر متجاوزان سخت و سنگین بوده و همواره عده‌ای تلاش می‌کنند با انتشار چنین مطالبی، به اهداف خود دست یابند؛ اما ملت نجیب ایران اسلامی به خوبی با این شیوه‌های نخ‌نما و مستعمل آشنا بوده و فریب نخواهند خورد.

روابط عمومی دادگستری استان ایلام ضمن تأکید بر پاک‌دامنی و مردمداری قضات، اعلام می‌دارد برخورد قانونی با عوامل و منتشرکنندگان این اخبار کذب در دستور کار قرار دارد و دعا و همراهی مؤمنین، پشتوانه تلاش‌های قضات شریف استان خواهد بود.

