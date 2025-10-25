وزیر ورزش و جوانان گفت: ۱۱ میلیون گیمر در کشور داریم که اگر رها شوند دچار آسیب های اجتماعی خواهیم شد، اما اگر هدایت شوند، می‌توانند در بازی‌های رایانه‌ای المپیک آینده مدال‌آور شوند.

به گزارش تابناک، احمد دنیامالی شنبه سوم آبان در جلسه شورای ورزش و تربیت بدنی استان مرکزی، این استان را به دلیل موقعیت استراتژیک و ظرفیت‌های صنعتی، به‌عنوان پایلوت اجرای طرح‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق ورزش معرفی کرد و افزود: با همکاری سه‌جانبه حوزه ورزش و جوانان، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، برنامه‌ای برای رفع مشکلات اسکلتی دانش‌آموزان و ارتقای سلامت عمومی در استان مرکزی اجرا می‌شود که نتایج آن به ۳۰ استان دیگر تعمیم خواهد یافت.

وی افزود: این طرح با محوریت استاندار مرکزی و بهره‌گیری از تخصص پزشکان و متخصصان برجسته استان، به دنبال ارائه راه‌حل‌های نوآورانه برای سلامت جسمی و روانی کودکان و جوانان است.

دنیامالی با تأکید بر نقش نیروی انسانی به عنوان محور توسعه، اظهار کرد: موفقیت هر جامعه‌ای به نیروی انسانی، همگرایی، تدبیر درست و وحدت اقوام وابسته است. منابع طبیعی و زیرزمینی مهم هستند، اما انقلاب اسلامی بر پایه فرهنگ، محبت و رفتار انسانی شکل گرفته است.

وی با اشاره به ۴۷ سال تحریم، جنگ تحمیلی و آدرس‌های غلط مدیریتی از سوی دشمنان، گفت: ایران با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و حمایت مردم، توطئه‌های بزرگی را خنثی کرده است. جنگ دوازده‌روزه نشان داد که دشمنان، دین و علم ما را هدف قرار داده‌اند، اما دنیا امروز به قدرت ایران پی برده است.

وی گفت: دشمن در طول انقلاب با تحریم‌های گسترده، جنگ تحمیلی و جنگ شناختی تلاش کرده تا مسیر رشد و توسعه کشور را با اختلال مواجه کند اما ملت ایران همواره در برابر این فشارها ایستاده است.

وی با اشاره به تجربه‌های مدیریتی کشور در دوران پس از جنگ، افزود: در مقاطعی برخی تصمیم‌ها به‌دلیل آدرس‌های غلط و نگاه‌های غیرکارشناسی موجب هدررفت منابع شد و بخشی از طرح‌های عمرانی نتوانستند در زنجیره تولید و لجستیک ملی جایگاه موثری داشته باشند، اما امروز با اصلاح نگاه‌ها و توجه ویژه دولت به کارآمدی، مسیر توسعه در حال بازتعریف است.

وی، با تأکید بر استفاده از ظرفیت جوانان، تصریح کرد: جوانان بزرگ‌ترین سرمایه کشورند و باید در قالب فعالیت‌های داوطلبانه، آموزشی و اجتماعی از آنها استفاده کرد و اگر در دوران دفاع مقدس بسیج و نیروهای داوطلب نبودند، کشور نمی‌توانست در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح ایستادگی کند. امروز نیز همان روحیه جهادی باید در قالب برنامه‌ریزی، آموزش و سازماندهی نیروهای جوان برای حل مسائل مختلف کشور احیا شود. آمریکا و رژیم صهیونیستی با همراهی ناتو و سازوکارهای خود همواره در تلاش برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، اما با توکل بر خدا و رهبری رهبر معظم انقلاب، ملت ایران در همه عرصه‌ها سربلند و مقتدر ایستاده است.

وزیر ورزش به حضور خود در افتتاحیه بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین اشاره کرد و افزود: نگاه دنیا به ایران تغییر کرده و قدرت موشک‌های نقطه‌زن ما در عملیات علیه داعش در اقلیم کردستان عراق، این اقتدار را به جهانیان نشان داد.

وی بر ضرورت توسعه ورزش همگانی و ارزان‌قیمت تأکید کرد و گفت: جهان به سمت ورزش‌های طبیعت‌محور مانند کشتی و والیبال ساحلی حرکت کرده که با کمترین هزینه قابل اجراست. فعالیت نیم‌ساعته در زمین ماسه‌ای معادل یک و نیم ساعت ورزش در سالن است و به دلیل نرمی زمین، آسیب‌های جسمی را کاهش می‌دهد.

دنیامالی از استاندار خواست با استفاده از ظرفیت مدیریت شهری، زیرساخت‌های ساده و ارزان برای اینگونه ورزش‌ها ایجاد کند و گفت: این رشته‌ها با ارتباط مستقیم با طبیعت، انرژی مثبت به جوانان منتقل می‌کنند و با هزینه کم، دسترسی عمومی به ورزش را افزایش می‌دهند.

وزیر ورزش به مشکلات کودکان با نیازهای ویژه ذهنی اشاره کرد و گفت: بسیاری از خانواده‌ها به دلیل خجالت، فرزندان دارای نیازهای ویژه ذهنی خود را وارد فعالیت‌های اجتماعی نمی‌کنند. ما وظیفه داریم این کودکان را به میدان ورزش بیاوریم. ایران در المپیک ناشنوایان توکیو با برنامه‌ای قوی شرکت خواهد کرد و در برخی رشته‌های پارالمپیک جایگاه خوبی دارد.

وی افزود: در کلاس‌های با آسیب‌های حرکتی شدید، مانند معلولان نخاعی، هنوز نیاز به پیشرفت داریم. مسابقاتی مانند پرتاب توپ برای معلولان طراحی شده که موفقیت‌آمیز بوده و باید گسترش یابد.

دنیامالی تأکید کرد: انقلاب اسلامی، انقلاب محبت و زندگی است. ما موظفیم با توسعه ورزش برای معلولان و ناشنوایان، به خانواده‌ها کمک کنیم تا فرزندانشان با عزت در جامعه حضور یابند.

وزیر ورزش، جوانان را سرمایه اصلی کشور دانست و گفت: باید از ظرفیت جوانان در کارهای داوطلبانه با محوریت مساجد، بسیج و هلال احمر استفاده کنیم. تدوین یک پلان دفاع استانی با محوریت استاندار برای سازماندهی جوانان در مواقع بحران ضروری است.

دنیامالی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع انسانی، اظهار کرد: مدیریت و همدلی منابع انسانی از منابع مالی مهم‌تر است. موفقیت تیم آلومینیوم اراک در صدر جدول لیگ برتر در حالی که برخی باشگاه‌ها با بودجه‌های چند برابری، عملکرد ضعیفی دارند نشانگر تأثیر مدیریت صحیح است.

وی افزود: مدیریت شهری ظرفیت بی‌نظیری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد. ۱۱ میلیون گیمر در کشور داریم که اگر رها شوند دچار آسیب‌های اجتماعی خواهیم شد، اما اگر هدایت شوند، می‌توانند در بازی‌های رایانه‌ای المپیک آینده مدال‌آور شوند و ذهنشان برای مشاغلی مانند مهندسی و فیزیک پویا شود. دنیا به دنبال ارزان ورزش کردن به معنای ایجاد زیرساخت های لازم برای انجام ورزش با هزینه کمتر است.

وزیر ورزش از استاندار خواست برای توسعه مسابقات رایانه‌ای برنامه‌ریزی کند و گفت: این اقدام به کاهش آسیب‌های اجتماعی و پرورش خلاقیت جوانان کمک می‌کند.

دنیامالی با اشاره به موقعیت استراتژیک اراک از نظر قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور گفت: استان مرکزی با ظرفیت‌های صنعتی و نزدیکی به استان‌های دیگر، توانسته میزبان رویدادهای مهمی مانند دربی فوتبال، فینال جام حذفی و سوپرجام باشد. این ظرفیت باید برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی تقویت شود.

وی افزود: حضور پرشور بانوان در ورزشگاه‌های امام خمینی (ره) و پنجم مرداد با کمترین حاشیه، نشان‌دهنده فرهنگ بالای مردم این خطه است.

وزیر ورزش از استاندار مرکزی، نمایندگان مجلس، فرمانده سپاه، سمن‌ها و روسای هیئت‌های ورزشی استان به دلیل نگاه عمیق به ورزش قدردانی کرد و گفت: من یکی از بهترین مدیران وزارتخانه را برای اداره کل ورزش و جوانان اراک منصوب کردم و قول می‌دهم با حمایت رئیس‌ جمهوری و مقام معظم رهبری، تحولاتی در ورزش و جوانان استان ایجاد کنیم.

وی همچنین به بازدیدهای خود از پروژه‌های ورزشی در زرندیه و اراک اشاره کرد و افزود: قول‌های مساعدی برای تکمیل این پروژه‌ها داده شده و ما متعهد به اجرای آنها هستیم.

دنیامالی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمینی، حمایت از ورزش بانوان، معلولان، ناشنوایان و ورزش همگانی و استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری، استان مرکزی می‌تواند الگویی برای توسعه ورزش در کشور باشد.

وی افزود: ما موظفیم با منابع محدود، تحول ایجاد کنیم و یاور مردمی باشیم که رنج‌های زیادی را متحمل شده‌اند. هرچه از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد، عمق و عظمت آن آشکارتر می‌شود و در برابر هزینه‌ها، خیانت‌ها و فشارهایی که از بیرون و درون بر ملت ایران تحمیل شده، وظیفه داریم خدمت صادقانه و خالصانه انجام دهیم تا بتوان با همین توان انسانی و مالی، به‌صورت هنرمندانه تحول ایجاد کرد.