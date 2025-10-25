En
حذف دوباره و اخراج مجیدی!

شاگردان فرهاد مجیدی نتوانستند شباب الاهلی که یک بازیکن ایرانی در ترکیب داشت را شکست بدهند.
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، فرهاد مجیدی که شرایط خوبی همراه با البطائح سپری نمی‌کند و در فصل جاری لیگ برتر امارات فقط یک برد به دست آورده و در پنج دیدار دیگر شکست خورده و از سوی دیگر در جام بانک اسلامی ابوظبی نیز یک مساوی و یک باخت برابر العین داشته، امروز یک قدم با شگفتی‌سازی با برتری مقابل قهرمان فوتبال امارات فاصله داشت که این اتفاق در ضربات پنالتی نیفتاد.

شباب الاهلی که سال گذشته به تمام جام‌های قهرمانی در فوتبال امارات رسید، در حالی از ساعت ۱۶:۲۵ امروز در ورزشگاه خالد بن محمد مقابل البطائح قرار گرفت که سعید عزت‌اللهی را در ترکیب و مرصاد سیفی را روی نیمکت داشت، اما نتوانست به راحتی از سد شاگردان فرهاد مجیدی عبور کند.

شاگردان پائولو سوسا که چهار روز قبل در سومین دیدارشان در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا نمایش هجومی مقابل نسف قارشی ازبکستان داشتند و به برتری پنج بر یک رسیدند، امروز هم به دنبال برتری در جدال با البطائح بودند، اما نمایش دفاعی منسجم شاگردان مجیدی کاری کرد تا بازی در طول ۹۰ دقیقه بدون برنده باشد و به وقت‌های اضافه برود.

مجیدی که تیمش از جام بانک اسلامی ابوظبی کنار رفته و شرایط خوبی در لیگ برتر سپری نمی‌کند، به دنبال شگفتی‌سازی مقابل شباب الاهلی و صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی جام ریاست جمهوری فوتبال امارات بود که دو ضربه ضعیف از دو بازیکن او در ضربات پنالتی کاری کرد تا یاران عزت‌اللهی به دور بعد راه پیدا کنند.

عزت‌اللهی که در دقیقه ۳۷ یک اخطار گرفته و درگیری زیادی در میانه زمین با هافبک‌های سرشناس حریف ازجمله دنیل بسا داشت، در دقیقه ۶۰ تعویض شد و جزو پنالتی‌زنان تیمش در پایان بازی نبود.

البطائح هم که در دقیقه ۸۶ به دلیل یک درگیری در کنار زمین با اخراج فرزاد مجیدی، برادر و دستیار فرهاد و همچنین یک کمک مربی دیگر مواجه شده بود، پس از تساوی در وقت‌های معمول، در ۱۲۰ دقیقه هم به تساوی بدون گل رسید تا بازی به ضربات پنالتی برود.

نتو، هافبک برزیلی سابق اتلتیکو مینیرو برزیل اولین پنالتی‌زن بازی بود که در لحظه‌ی زدن ضربه به توپ سُر خورد تا توپ او به آسمان برود و فرهاد مجیدی افسوس این توپ را بخورد.

در ادامه آلوارو د اولیویرا برای شباب الاهلی گلزنی کرد تا یک بر صفر پیش بیفتند، اما در ادامه گاستون آلوارز و دنیل بسا برای البطائح و فدریکو کارتابیا و یوری سزار پنالتی‌های خود را تبدیل به گل کردند که در چهارمین ضربه، کار شاگردان مجیدی تمام شد.

چهارمین پنالتی شاگردان مجیدی را حمد المقبالی با شیرجه به سمت چپ گرفت، اما در ادامه برنو برزیلی کار را تمام کرد تا شباب الاهلی با برتری ۴ بر ۲ در ضربات پنالتی به مرحله یک‌چهارم نهایی جام ریاست جمهوری صعود کند.

