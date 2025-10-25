مبین عظیمی قهرمان کشتی آزاد جهان شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در پایان رقابت های ۲ وزن نخست کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در صربستان، محمدمبین عظیمی نماینده وزن ۹۲ کیلوگرم ایران در دیدار نهایی برابر موخامد خانی اف از روسیه با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری رسید و صاحب مدال طلای جهان شد.

عظیمی پیش از این در دور نخست ۷ بر یک شرزاد پایانوف از ازبکستان را مغلوب کرد. سپس با نتیجه ۸ بر صفر صادیگ مصطفی زاده از آذربایجان را برد و در سومین مبارزه نیز ۱۳ بر ۳ جاشوآ بار از آمریکا را از پیش رو برداشت. وی در نیمه نهایی نیز با نتیجه ۱۲ بر یک ایوان چورنوهوز از اوکراین را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.

پیش از این محمد بخشی دیگر نماینده ایران در ۲ وزن نخست این مسابقات نیز با شکست برابر رقبای خود حذف شد.