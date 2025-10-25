En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مبین عظیمی قهرمان کشتی آزاد جهان شد

آزادکار وزن ۹۲ کیلوگرم ایران به مدال طلای رقابت های زیر ۲۳ سال جهان رسید.
کد خبر: ۱۳۳۶۳۷۷
| |
522 بازدید

مبین عظیمی قهرمان کشتی آزاد جهان شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در پایان رقابت های ۲ وزن نخست کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در صربستان، محمدمبین عظیمی نماینده وزن ۹۲ کیلوگرم ایران در دیدار نهایی برابر موخامد خانی اف از روسیه با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری رسید و صاحب مدال طلای جهان شد.

عظیمی پیش از این در دور نخست ۷ بر یک شرزاد پایانوف از ازبکستان را مغلوب کرد. سپس با نتیجه ۸ بر صفر صادیگ مصطفی زاده از آذربایجان را برد و در سومین مبارزه نیز ۱۳ بر ۳ جاشوآ بار از آمریکا را از پیش رو برداشت. وی در نیمه نهایی نیز با نتیجه ۱۲ بر یک ایوان چورنوهوز از اوکراین را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. 

پیش از این محمد بخشی دیگر نماینده ایران در ۲ وزن نخست این مسابقات نیز با شکست برابر رقبای خود حذف شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کشتی کشتی آزاد کشتی جوانان قهرمانی جهان محمدمبین عظیمی مدال طلا قهرمان جهان خبر فوری
یمن در آستانه جنگ بزرگ: آیا دریای سرخ میدان نبرد بعدی است؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عباس‌پور نقره گرفت، مهمدی برنز
ثبت دو طلای MMA برای ایران در بحرین
درخشش فرنگی‌کاران جوان ایران
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امیدهای جهان شد
تاخت‌وتاز اعجوبه با صید دومین طلا در یک‌ماه!
طلای سنگین‌وزن امیدهای جهان هم به ایران رسید
تیم کشتی آزاد جوانان ایران در جهان سوم شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۱ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005beT
tabnak.ir/005beT