غرامت ۲۷۰ میلیارد تومانی علی کریمی!

موضوع فسخ قرارداد علی کریمی تبدیل به یک دردسر جدید برای کایسری شده است.
غرامت ۲۷۰ میلیارد تومانی علی کریمی!

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، در حالی‌که علی کریمی پس از کنار گذاشته شدن از فهرست تیم کایسری‌اسپور قرارداد خود را به‌صورت یک‌طرفه فسخ کرده، باشگاه ترکیه‌ای با خطر پرداخت جریمه‌ای سنگین روبه‌رو شده است. کریمی که هنوز دو سال دیگر با این باشگاه قرارداد داشت، به استناد یکی از بندهای موجود در توافق‌نامه‌اش، اقدام به فسخ کرده و اکنون در استانبول حضور دارد.

بر اساس گزارش رسانه «کایسری آنادولو»، در صورت تأیید این فسخ از سوی فیفا، کایسری‌اسپور ممکن است ملزم به پرداخت حدود ۱.۲ میلیون یورو بابت حقوق معوقه و ۱ میلیون یورو خسارت اضافی به کریمی شود. علاوه بر این، احتمال اعمال محرومیت انضباطی از سوی فیفا نیز مطرح است؛ موضوعی که می‌تواند باعث بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه نیز بشود.

علی کریمی ۵۵۰ هزار یورو برای فصل اول و ۶۵۰ هزار یورو برای فصل دوم با کایسری قرارداد دارد اما فسخ یکطرفه این حق را به وجود آورده که او درخواست غرامت بیشتری را انجام دهد که البته مشخص نیست این غرامت از سوی فیفا تایید خواهد شد یا خیر.

این وبسایت مدعی شده که علی کریمی در آستانه انتقال به کنیا اسپور در قونیه قرار داشت و این انتقال میتوانست شرایط را برای او تغییر دهد اما در لحظه آخر سرمربی این تیم با خرید هافبک ایرانی مخالفت کرد و در حالی که کریمی درگیر مصدومیت نبود، بی‌دلیل از تمرینات کایسری هم کنار گذاشته شد و در شرایطی که چندین بار از طریق نماینده‌اش به مدیران باشگاه اعتراض کرده بود اما پاسخی دریافت نکرد تا به سراغ طرح دعوی برود.

در چنین شرایطی، تنها گزینه باقی‌مانده برای کایسری‌اسپور توافق دوباره با کریمی است که مشخص نیست این بازیکن زیر بار آن خواهد رفت یا خیر. منابع نزدیک به باشگاه می‌گویند اگر طرفین بتوانند به یک تفاهم جدید دست یابند، خطر جریمه و محرومیت از فیفا از بین خواهد رفت. ظاهراً کریمی از فصل گذشته بابت پرداخت نشدن پاداش ماندن تیم در لیگ دلخور بوده و همین مسئله جرقه اختلافات اخیر را زده است.

در همین حال، نام یاو آکاه، دیگر بازیکن خارجی تیم نیز در فهرست بازیکنان کنار گذاشته‌شده دیده می‌شود؛ هرچند برخلاف کریمی، او تصمیم گرفته قراردادش را حفظ کرده و به تمرینات تیم ادامه دهد. حال باید دید کایسری‌اسپور برای عبور از این بحران و جلوگیری از پیامدهای مالی، چه تصمیمی خواهد گرفت

