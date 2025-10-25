این اقدام با هدف شفافسازی مالکیت و سکونت افراد و همچنین بهبود ارزیابی ریسک بیمهنامهها انجام شده است. بنابراین، ثبت کد پستی در سامانه املاک و اسکان برای بیمه الزامی است.
در حال حاضر، بخش قابلتوجهی از اطلاعات اقامت و کد پستی شهروندان در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است، اما همچنان گروهی از افراد هنوز این مرحله را انجام ندادهاند. این موضوع هنگام خرید بیمهنامه برای آنها مشکلساز خواهد شد، زیرا از ابتدای آبان، سامانههای بیمه برای تأیید مشخصات محل سکونت، بهطور مستقیم با پایگاه داده ملی املاک و اسکان در ارتباط هستند.
پس از ثبت و تأیید کد پستی، بررسی اطلاعات بیمهگزاران بهصورت خودکار انجام میشود.
به گفته مدیران بیمه مرکزی، این طرح گامی اساسی در جهت شفافیت اطلاعات، کاهش تخلفات و نظمدهی به نظام بیمه کشور خواهد بود.
اطلاعات دقیق ملکی و سکونت، شرکتهای بیمه را قادر میسازد تا ریسک بیمهنامهها را بهتر ارزیابی کنند. با دانستن اینکه ملک مسکونی است یا خالی، مالک چه کسی است و شرایط سکونت چگونه است، شرکت بیمهگر میتواند حق بیمه متناسب با ریسک واقعی تعیین کرده و خدمات سریعتر و مطمئنتری ارائه دهد.
برای ثبت و احراز کدپستی در سامانه املاک و اسکان، مراحل زیر را طی کنید:
· به وبسایت رسمی سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir مراجعه کنید.
· با کد ملی و شماره همراه فردی که ملک به نام او است (مالک یا مستاجر) وارد شوید.
· گزینه «ثبت سریع اقامتگاه» را انتخاب کنید.
· سپس اطلاعات محل سکونت را ثبت کنید تا کدپستی تأیید شود و امکان خرید بیمه و استفاده از سایر خدمات مرتبط فراهم شود.
افرادی که خارج از کشور سکونت دارند نیز میتوانند با انتخاب گزینه «ساکن خارج از ایران هستم»، مراحل ثبت و تایید کد پستی ملک خود را بهطور کامل انجام دهند.
سامانه ملی املاک و اسکان ابزاری کلیدی برای مدیریت بازار مسکن و تضمین شفافیت در ثبت اطلاعات ملکی است. اخیراً سامانه نشانی به عنوان یک سامانه موازی توسط برخی نهادها نظیر پست و ثبت احوال ایجاد شده که مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. خوشبختانه مقرر شده برای جلوگیری از موازیکاری، فعالیت این سامانه متوقف شود . ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان رایگان است و تنها مرجع معتبر برای وارد کردن اطلاعات اقامتی محسوب میشود.
ثبت دقیق کدپستی در سامانه املاک و اسکان نه تنها الزامی قانونی است، بلکه پیششرط صدور هر نوع بیمهنامه محسوب میشود. بدون ثبت و تایید کدپستی، صدور بیمهنامه امکانپذیر نخواهد بود و شرکتهای بیمه نمیتوانند خدمات مرتبط را ارائه دهند. بنابراین، قبل از خرید هر نوع بیمه، تکمیل این مرحله، اولین و ضروریترین گام برای داشتن بیمهای قانونی و مطمئن است.