En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
خبر مهم برای تمامی بیمه‌گزاران

قانون جدید بیمه از اول آبان اجرایی می‌شود

از ابتدای آبان ۱۴۰۴، بیمه مرکزی اعلام کرده است که صدور بیمه‌نامه برای افراد حقیقی تنها پس از احراز موفق کدپستی در سامانه املاک و اسکان امکان‌پذیر است.
کد خبر: ۱۳۳۶۳۵۵
| |
288 بازدید

قانون جدید بیمه از اول آبان اجرایی می‌شود

این اقدام با هدف شفاف‌سازی مالکیت و سکونت افراد و همچنین بهبود ارزیابی ریسک بیمه‌نامه‌ها انجام شده است. بنابراین، ثبت کد پستی در سامانه املاک و اسکان برای بیمه الزامی است.

طرح جدید بیمه مرکزی برای شفافیت اطلاعات بیمه‌گزاران

در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از اطلاعات اقامت و کد پستی شهروندان در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است، اما همچنان گروهی از افراد هنوز این مرحله را انجام نداده‌اند. این موضوع هنگام خرید بیمه‌نامه برای آن‌ها مشکل‌ساز خواهد شد، زیرا از ابتدای آبان، سامانه‌های بیمه برای تأیید مشخصات محل سکونت، به‌طور مستقیم با پایگاه داده ملی املاک و اسکان در ارتباط هستند.
پس از ثبت و تأیید کد پستی، بررسی اطلاعات بیمه‌گزاران به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

به گفته مدیران بیمه مرکزی، این طرح گامی اساسی در جهت شفافیت اطلاعات، کاهش تخلفات و نظم‌دهی به نظام بیمه کشور خواهد بود.

ثبت کد پستی؛ راهی برای کاهش ریسک و خطا در بیمه

اطلاعات دقیق ملکی و سکونت، شرکت‌های بیمه را قادر می‌سازد تا ریسک بیمه‌نامه‌ها را بهتر ارزیابی کنند. با دانستن اینکه ملک مسکونی است یا خالی، مالک چه کسی است و شرایط سکونت چگونه است، شرکت بیمه‌گر می‌تواند حق بیمه متناسب با ریسک واقعی تعیین کرده و خدمات سریع‌تر و مطمئن‌تری ارائه دهد.

نحوه ثبت کد پستی برای صدور بیمه

برای ثبت و احراز کدپستی در سامانه املاک و اسکان، مراحل زیر را طی کنید:

· به وب‌سایت رسمی سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir  مراجعه کنید.

· با کد ملی و شماره همراه فردی که ملک به نام او است (مالک یا مستاجر) وارد شوید.

· گزینه «ثبت سریع اقامتگاه» را انتخاب کنید.

· سپس اطلاعات محل سکونت را ثبت کنید تا کدپستی تأیید شود و امکان خرید بیمه و استفاده از سایر خدمات مرتبط فراهم شود.

افرادی که خارج از کشور سکونت دارند نیز می‌توانند با انتخاب گزینه «ساکن خارج از ایران هستم»، مراحل ثبت و تایید کد پستی ملک خود را به‌طور کامل انجام دهند.

سامانه ملی املاک و اسکان؛ تنها مرجع قانونی ثبت اطلاعات ملکی

سامانه ملی املاک و اسکان ابزاری کلیدی برای مدیریت بازار مسکن و تضمین شفافیت در ثبت اطلاعات ملکی است. اخیراً سامانه‌ نشانی به عنوان یک سامانه موازی توسط برخی نهادها نظیر پست و ثبت احوال ایجاد شده که مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. خوشبختانه مقرر شده برای جلوگیری از موازی‌کاری، فعالیت این سامانه متوقف شود . ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان رایگان است و تنها مرجع معتبر برای وارد کردن اطلاعات اقامتی محسوب می‌شود.

ثبت اطلاعات در سامانه املاک، قدم اول برای بیمه‌ای امن و سریع

ثبت دقیق کدپستی در سامانه املاک و اسکان نه تنها الزامی قانونی است، بلکه پیش‌شرط صدور هر نوع بیمه‌نامه محسوب می‌شود. بدون ثبت و تایید کدپستی، صدور بیمه‌نامه امکان‌پذیر نخواهد بود و شرکت‌های بیمه نمی‌توانند خدمات مرتبط را ارائه دهند. بنابراین، قبل از خرید هر نوع بیمه، تکمیل این مرحله، اولین و ضروری‌ترین گام برای داشتن بیمه‌ای قانونی و مطمئن است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ثبت کد پستی صدور بیمه نامه سامانه املاک و اسکان
یمن در آستانه جنگ بزرگ: آیا دریای سرخ میدان نبرد بعدی است؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۱ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۰ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005be7
tabnak.ir/005be7