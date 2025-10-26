به گزارش تابناک؛ روزنامه همشهری نوشت: معمولا گفته میشود که ۱۰ هزار قدم پیادهروی در روز هدفی شدنی و درخشان است. با این حال در تحقیقی که در نشریه بهداشت عمومی لنست منتشر شده آمده که مزایای اصلی سلامتی در تعداد قدمهای کمتر ظاهر میشود. بنابراین، برای برخی، تلاش برای رسیدن به ۱۰ هزار گام ممکن است فشار بر مفاصل را بدتر کند، بیماریهای قلبی را تشدید یا در بهبود بیماری یا آسیب اختلال ایجاد کند. حالا این سؤال مطرح است که چه کسانی نباید چندان به این هدف وسوسهانگیز فکر کنند:
افراد مبتلا به بیماریهای قلبی ناپایدار
برای کسی که بیماری قلبی ناپایدار دارد، پیادهروی بیش از حد میتواند باعث درد قفسه سینه شود و حتی میتواند منجر به آنژین ناپایدار، نارسایی شدید قلبی یا حمله قلبی شود. بنابراین، قبل از اینکه برای ۱۰ هزار قدم آماده شوید، باید با یک متخصص قلب مشورت کنید.
افراد مبتلا به درد شدید اسکلتی-عضلانی
برای کسی که درد مزمن یا مفاصل ناپایدار دارد، پیادهروی طولانی میتواند ناراحتی را تشدید کند و بهطور بالقوه باعث آسیب بیشتر شود. بنابراین، در مسابقه رسیدن به ۱۰ هزار قدم، افراد مبتلا به درد شدید اسکلتی-عضلانی ممکن است ناخواسته خطر آسیبدیدگی را افزایش دهند. تحقیقات نشان میدهد که ورزش هوازی ملایم و منظم میتواند در طول زمان به کاهش درد کمک کند. این نشان میدهد که حتی پیادهروی کوتاه و روزانه میتواند مدیریت درد و عملکرد مفاصل را بهطور ایمن بهتر کند و درنهایت سلامت را بهبود بخشد.
افرادی که به تازگی جراحی یا آسیبهای حاد داشتهاند
افرادی که اخیرا جراحی شدهاند یا زخم باز دارند، نباید خود را برای انجام تمرینات شدید تحت فشار قرار دهند. پیادهروی تهاجمی زودهنگام میتواند روند بهبودی را مختل کند، زخمها را بزرگتر کند و حتی خطر عفونت را افزایش دهد. پیروی از توصیههای پزشک در مورد استراحت و پیادهروی با احتیاط تا زمان بهبودی کامل زخم یا محل جراحی ضروری است.