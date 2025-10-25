En
درخواست مادر قهرمان تکواندو جهان از مردم ایران

- مادر قهرمان تکواندو جهان گفت: فرزندم " مهدی حاجی موسائی " در بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندوبه دلیل آسیب دیدگی نتوانست به بازی ادامه دهد و اکنون مشکل تنفسی پیدا کرده و از مردم می خواهم برای فرزندم دعا کنند.
کد خبر: ۱۳۳۶۳۴۹
درخواست مادر قهرمان تکواندو جهان از مردم ایران

به گزارش تابناک، " فاطمه ایمانی " روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: از همه مردم ایران درخواست دارم برای سلامتی فرزندم به حرمت خون پاک شهدای گرانقدر سرزمین دعا کنند.

وی اظهار داشت: این مصدومیت موجب شد تا پسرم نتواند در این دوره برای به ارمغان آوردن مدال طلا برای کشور عزیزمان ایران مسابقه را ادامه دهد و نشان نقره کسب کرد.

مادر قهرمان تکواندو جهان یاد آور شد: « مهدی حاجی موسایی »نماینده وزن منهای ۶۳ کیلوگرم کشور در فینال تکواندو قهرمانی جهان مقابل نماینده تونسی به میدان رفت که به علت وارد شدن ضربه به حنجره دیگر نتوانست ادامه دهد.

ایمانی ادامه داد: بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان در ووشی چین در حال برگزاری است که فرزندم برای گرفتن طلا البته با توکل به خدا و دعای ملت ایران در این رقابت جهانی حضور پیدا کرد.

وی گفت : " مهدی حاج موسایی" عضوتیم ملی تکواندو جوانان تا کنون با کسب مدال های رنگارنگ برای ایران اسلامی افتخار آفرینی کرده و اکنون این ورزشکار کشورمان که لقب رعد آسیا را در رشته تکواندو به خود اختصاص داده نیاز به دعای همه ملت ایران دارد.

