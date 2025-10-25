سرهنگ لارنس ویلکرسون نظامی سرهنگ لارنس ویلکرسون از فرماندهان پیشین نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا و رئیس دفتر وقت ارتشبد کالین پاول وزیر امور خارجه دولت جورج بوش پسر در مصاحبهای گفت: «ایران موشکهایی دارد که زهره اسرائیل را ترکانده است. اینها موشکهایی است که اسرائیلیها با هیچ سامانه پدافند هوایی همچون تاد، پاتریوت یا هر چیز دیگری نمیتوانند سرنگون کنند. آنها حساب کار دستشان آمد. از همین روز جنگ زیبای (!) دوازده روزه خیلی زود به پایان رسید. آنها لت و پار شدند و مچشان خوابانده شد...» این نظامی آمریکایی درباره جنگ بعدی ایران و اسرائیل گفت: «به گمانم نتانیاهو کاملاً آگاه است که تنها روشی که میتواند به اهدافش دست پیدا کند این است که آمریکا را به درگیری بکشد و احساس میکنم هشتاد تا نود درصد احتمال دارد که پای آمریکا با اکراه به جنگ کشیده شود...» این سرهنگ آمریکایی به صهیونیستها هشدار داد: «ایران دارای توانمندی است که میتواند مانند جنگ ایران و عراق وارد نبرد شهرها شود و اگر کار به اینجا بکشد، ایران اسرائیل را ویران میکند...» او همچنین نسبت به حمله موشکی ایران به ناوهای آمریکا در صورت مداخله آمریکا در درگیری بعدی هشدار داد. تحلیل کامل این خبره نظامی آمریکا را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.