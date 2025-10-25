En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 235
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۶۳۴۴
کد خبر:۱۳۳۶۳۴۴
789 بازدید
نبض خبر

رئیس دفتر کالین پاول: آمریکا در جنگ بعدی ایران و اسرائیل وارد می‌شود و ایران ناو آمریکا را می‌زند

سرهنگ لارنس ویلکرسون نظامی سرهنگ لارنس ویلکرسون از فرماندهان پیشین نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا و رئیس دفتر وقت ارتشبد کالین پاول وزیر امور خارجه دولت جورج بوش پسر در مصاحبه‌ای گفت: «ایران موشک‌هایی دارد که زهره اسرائیل را ترکانده است. اینها موشک‌هایی است که اسرائیلی‌ها با هیچ سامانه پدافند هوایی همچون تاد، پاتریوت یا هر چیز دیگری نمی‌توانند سرنگون کنند. آنها حساب کار دست‌شان آمد. از همین روز جنگ زیبای (!) دوازده روزه خیلی زود به پایان رسید. آنها لت و پار شدند و مچ‌شان خوابانده شد...» این نظامی آمریکایی درباره جنگ بعدی ایران و اسرائیل گفت: «به گمانم نتانیاهو کاملاً آگاه است که تنها روشی که می‌تواند به اهدافش دست پیدا کند این است که آمریکا را به درگیری بکشد و احساس می‌کنم هشتاد تا نود درصد احتمال دارد که پای آمریکا با اکراه به جنگ کشیده شود...» این سرهنگ آمریکایی به صهیونیست‌ها هشدار داد: «ایران دارای توانمندی است که می‌تواند مانند جنگ ایران و عراق وارد نبرد شهرها شود و اگر کار به اینجا بکشد، ایران اسرائیل را ویران می‌کند...» او همچنین نسبت به حمله موشکی ایران به ناوهای آمریکا در صورت مداخله آمریکا در درگیری بعدی هشدار داد. تحلیل کامل این خبره نظامی آمریکا را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر لارنس ویلکرسون ویدیو جنگ ایران و اسرائیل حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و آمریکا خلیج فارس توان موشکی ایران بازدارندگی موشکی
اخبار مرتبط
ادعای ترامپ: ایران دو هفته پیش دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بوده!
چرا نتانیاهو نتواند یک بار دیگر ترامپ را برای حمله به ایران همراه کند؟
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
افشای انهدام پایگاه سری اسرائیل با موشک ایران
ایرانی‌ها می‌گویند اینها کشتی‌های ماست، اگر جرات دارید بیایید جلو!
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
مناظره شدید ایرانی‌ها و اعراب: شرم بر شما، موشک‌های ما را هدف قرار دادید!
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
پسر پزشک رهبر انقلاب: ممکن است حمله اسرائیل خیلی زود باشد و ایرانی‌ها قاطع‌تر عمل می‌کنند
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
ترامپ دوباره تهدید به حمله به ایران کرد: اینقدر طولانی منتظر نخواهیم ماند!
فرمانده تفنگداران آمریکا: جنگ بعدی در راه است! + زیرنویس
هشدار فرمانده ایرانی: اگر اتفاقی برای ناوهای اتمی آمریکا در خلیج فارس بیافتد...
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
ویدیوی موسسه نیروی دریایی آمریکا از حمله به سکوهای نفتی ایران!
جنگ نفتکش‌های ایران و اسرائیل آغاز شده است؟
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
برآورد سرهنگ آمریکایی از مدت زمان، بودجه و تلفات جنگ با ایران
حمله آمریکا به ایران بدون بکارگیری بمب اتم ممکن است؟! پاسخ سرهنگ آمریکایی
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟