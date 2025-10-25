تب برفکی:این تب خطرناک به سفره ما هم خواهد رسید! 

به گزارش تابناک، گفته می شود این ویروس قدیمی اما تازهنفس، منشاء خارجی دارد و احتمالا از مرزهای ترکیه و آذربایجان یا پاکستان به کشور ما نفوذ کرده است.
سازمان دامپزشکی کشور مدعی است ۷۵ میلیون رأس دام واکسینه شدهاند، اما دامداران می گویند سویه جدید تب برفکی واکسنهای قدیمی را بیاثر کرده و مشکل همچنان باقی است.ب دون قرنطینه و آموزش فوری ، این بیماری مثل آتش در خرمن پخش میشود! آیا دولت کمیته بحران تشکیل می دهد؟
سویه جدید از کجا آمده است؟
سویه جدید تب برفکی، ریشهگرفته از آفریقای شرقی و واردشده از طریق دامهای ترانزیتی ترکیه و آذربایجان، دامداریهای تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی را درگیر کرده است.
بر اساس آخرین آمارها "دامداریهای صنعتی تا ۸۰% تولیدشان را از دست دادهاند."، حتی شائبه عمدی بودن شیوع این بیماری هم وجود دارد، در یک ماه، ۱۲۰۰ گاو شیری و ۱۵۰ گوساله در تهران تلف شدهاند – فاجعهای که قیمت شیر را تا ۳۰% گرانتر میکند!
علائم تب برفکی چیست؟
دامها با تب ۴۲ درجه، تاول دهان و پا، بزاقریزش و لنگش رنج میکشند – نشانههای کلاسیک تب برفکی! در گوسفندان، لنگ شدن دام علامت اصلی است، اما در گاوها، تولید شیر به صفر میرسد. تب برفکی مثل خوره عمل میکند: سقط جنین (تا ۳۰% در گاوهای باردار)، ورم پستان، مشکلات تنفسی و حتی دیابت! التهاب قلب در گوسالهها باعث آریتمی و مرگ میشودد، تب برفکی دامداران کوچک و متوسط را هدف قرار داده است، روستاییان که دامداری تنها منبع درآمد آنان است.
دارویی برای تب برفکی وجود دارد؟
هیچ داروی معجزهآسا وجود ندارد! درمانهای علامتی شامل تتراسایکلین برای عفونتها، فلوکستین برای زخمها و تغذیه حمایتی است." واکسنهای داخلی (مثل رازی) علیه سویه جدید ناکارآمد هستند.
راه پیشگیری تب برفکی سه راهبرد دارد: ۱) قرنطینه ۱۴روزه دام جدید، ۲) ضدعفونی با سود سوزآور، ۳) واکسیناسیون دوبار در سال.، اما عشایر از این ماجرا عقباند و این خطر وجود دارد که دام های عشایر تبدیل به عامل شیوع شدید تب برفکی شود.
ورود دام آلوده از مرزها، ۶۵% عامل شیوع تب برفکی است، برخی اخبار غیررسمی به طور خاص قاچاق دام از پاکستان یکی از متهمان اصلی شیوع سویه جدید تب برفکی است که این روزها تبدیل به یک بحران تمام عیار شده است.
طبقه ضعیف و متوسط ایرانی، که ۴۰% مصرف گوشت و شیر را تأمین میکند، قربانیان اصلی هستند! تب برفکی نه فقط بیماری دام، که زخمی بر اقتصاد ماست. اما این زخم قابل بهود است، تب برفکی را با واکسیناسیون فوری، قرنطینه سخت و حمایت دولت را می توان دوباره به کتاب های دامپزشکی بازگرداند.