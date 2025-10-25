En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش ثبت احوال به آمار عجیب نسبت طلاق و ازدواج

در پی انتشار خبری با عنوان آمار عجیب نسبت طلاق به ازدواج در کشور در رسانه‌های خبری، روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر مرجعیت سازمان ثبت احوال کشور در انتشار آمار وقایع حیاتی، اعلام کرد: محاسبه نسبت طلاق به ازدواج در یک سال واحد، از نظر علمی و آماری نادرست بوده و می‌تواند به تفسیر اشتباه از واقعیت‌های اجتماعی منجر شود.
کد خبر: ۱۳۳۶۳۳۹
| |
711 بازدید
واکنش ثبت احوال به آمار عجیب نسبت طلاق و ازدواج

به گزارش تابناک در اطلاعیه سازمان ثبت احوال کشور آمده است: تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در هر سال بیانگر پیوند‌های تازه‌ای است که در همان سال شکل گرفته‌اند، در حالی که طلاق‌های ثبت شده در همان بازه زمانی، مربوط به ازدواج‌هایی است که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده‌اند و تقسیم تعداد طلاق‌های یک سال بر ازدواج‌های همان سال، مقایسه‌ای غیرکارشناسی و فاقد ارزش تحلیل آماری است.

سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: تحلیل داده‌های مربوط به ازدواج و طلاق باید با لحاظ شاخص‌های زمانی سال ازدواج و فاصله تا طلاق و با استفاده از روش‌های تحلیل نسلی صورت گیرد و تفسیر سطحی از آمار می‌تواند باعث شکل‌گیری برداشت‌های نادرست و القای تصویری غیر واقعی از وضعیت خانواده در کشور شود.

روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور از رسانه‌ها و فعالان حوزه تحلیل داده درخواست کرد در انتشار آمار‌های اجتماعی، دقت لازم را در تفسیر داده‌ها به کار گیرند و از استناد به محاسبات ساده یا غیرمعتبر خودداری نمایند تا تصویر دقیق‌تری از روند‌های جمعیتی کشور ارائه شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، آمار‌ها و شاخص‌های دقیق وقایع حیاتی از طریق مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال و در پورتال سازمان منتشر می‌شود و مرجع معتبر برای استفاده رسانه‌ها، پژوهشگران و نهاد‌های تصمیم‌گیر است و اصحاب رسانه و عموم مردم می‌توانند به پورتال رسمی سازمان ثبت احوال کشور به نشانی www.sabteahval.ir مراجعه کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ثبت احوال ازدواج طلاق
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چگونه پس از جدایی حس بهتری داشته باشیم؟!
ماجرای طلاق پژمان جمشیدی و نگار فرهمند سر باز کرد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۱ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۰ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bdr
tabnak.ir/005bdr