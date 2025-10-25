واردات گوشت مرغ از اوراسیا مجاز شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در نامه‌ای از سوی شهرزاد مشیری- معاون توسه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی- به رئیس سازمان توسعه تجارت و رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران مطرح شده که با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته در خصوص مدیریت واردات کالا‌های دارای سهمیه مقداری (TRQs) از مبدا اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به استحضار می‌رساند شرکت پشتیبانی امور دام کشور جهت واردات گوشت سفید (مرغ) با کد تعرفه‌های ۰۲۰۷۱۱، ۰۲۰۷۱۲، ۰۲۰۷۱۳، ۰۲۰۷۱۴، مندرج در موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جهت استفاده از سهمیه مقداری معرفی می‌شود.