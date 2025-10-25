ماموریت پزشکان ایرانی برای بازگشت صابر کاظمی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در حالی که سطح هوشیاری صابر کاظمی، ملیپوش پیشین والیبال ایران که بهدلیل آسیب مغزی در کشور قطر در کما بهسر میبرد ـ پایین است، تلاشها برای برگرداندن او به ایران ادامه دارد.
امیرحسین منظمی، دبیر فدراسیون والیبال گفت: قرار است ۲ پزشک ایرانی راهی دوحه شوند و پس از بررسی وضعیت صابر، او را برای بازگشت به ایران آماده کنند.
دبیر فدراسیون والیبال ادامه داد: این پزشکان امروز راهی قطر میشوند و با توجه به عدم تغییر سطح هوشیاری صابر کاظمی، پس از بررسی دقیق، ظرف یکی دو روز آینده، او را در بازگشت به تهران همراهی میکنند.
کاظمی هفته گذشته در استخر محل اقامت خود در دوحه، دچار حادثه شد و پزشکان برای حفظ سلامتی و راحتی در روند درمان، او را در خواب مصنوعی فرو بردند.