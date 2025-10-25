اختلال در سامانه ارز مسافرتی پس از افزایش قیمت

پس از افزایش نرخ ارز مسافرتی به ۹۶ هزار تومان، سامانه ثبت ارز مسافرتی در پیامرسان بله دچار اختلال شده است و قیمت ارز را نشان نمی‌دهد. این اختلال همچنان وجود دارد و مانع ثبت سفارش ارز مسافرتی توسط مسافران شده است.

به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ با افزایش نرخ ارز مسافرتی، سامانه ثبت ارز از دسترس خارج و ثبت سفارش مسافران مختل شده است.

تا ماه گذشته، نرخ فروش ارز مسافرتی معادل نرخ اسکناس تالار اول مرکز مبادله طلا و ارز و در بازه‌ای میان ۷۰ تا ۷۲ هزار تومان قرار داشت. با این حال، در حال حاضر قیمت نهایی هر دلار ارز مسافرتی با احتساب تمامی هزینه‌ها به حدود ۱۰۱ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که بیانگر افزایشی چشمگیر نسبت به ماه گذشته است.