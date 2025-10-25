پژمان جمشیدی آزاد شد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u0648\u06a9\u06cc\u0644 \u0645\u062f\u0627\u0641\u0639 \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f\u06cc \u06af\u0641\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u0648\u06a9\u0644\u0634 \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062f\u06cc\u0639 \u0648\u062b\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0632 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.