به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، روحانی که سال‌هاست از جامعه و مردم دور افتاده و وقت خود را صرف تماشای رسانه‌های معاند می‌کند، بهتر است به جای خیال‌پردازی درباره افکار عمومی، به فکر دفاع از عملکرد پرحاشیه خود در دوران ریاست‌ جمهوری باشد.

روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد

کامران غضنفری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره سخنان اخیر حسن روحانی علیه مجلس، ضمن رد ادعای او مبنی بر مخالفت ۹۰ درصد مردم با قوانین مصوب مجلس، اظهار داشت: باید از آقای روحانی پرسید شما از کجا تشخیص دادید که فقط ۱۰ درصد مردم با مصوبات مجلس موافق‌اند و ۹۰ درصد مخالف؟ آیا پیمایش علمی انجام دادید یا نظرسنجی خاصی در اختیار دارید؟

روحانی از واقعیت جامعه ایران کاملا بی‌خبر است

روحانی در خانه‌اش نشسته، با چند نفر از اطرافیانش در تماس است، نه در جامعه حضور دارد و نه ارتباطی با مردم دارد. در خانه فقط رسانه‌هایی مثل بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را دنبال می‌کند و از واقعیت جامعه ایران کاملا بی‌خبر است.

غضنفری گفت: هر بار که روحانی در مراسم و راهپیمایی‌های مردمی قصد حضور داشت، واکنش‌های مردم آن‌قدر شدید بود که محافظانش مجبور شدند او را سوار خودرو کنند و از محل دور کنند. بنابراین این حرف‌های بی‌پایه و اساس که می‌زند، هیچ مبنای علمی، میدانی یا قانونی ندارد؛ فقط بازتاب خیال‌پردازی‌ها و توهمات شخصی خودش است.

روحانی به فکر تنظیم لایحه دفاعیه‌اش باشد

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به عملکرد دولت روحانی افزود: روحانی به جای این اظهارات بی‌اساس، بهتر است به فکر تنظیم لایحه دفاعیه‌اش برای پاسخگویی به دستگاه قضایی باشد. یکی از بزرگ‌ترین خیانت‌های آقای روحانی ماجرای برجام بود که ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و امنیت ملی وارد کرد. به جای خیال‌بافی، باید پاسخگوی عملکردش باشد.»

غضنفری در ادامه گفت: روحانی که حتی جرات خروج از خانه را ندارد، چطور از جامعه خبر دارد؟ چطور سرشماری کرده که می‌گوید ۹۰ درصد مردم مخالف قوانین مجلس هستند؟ در مراسم‌هایی مانند راهپیمایی ۲۲ بهمن، تشییع شهدا یا روز قدس، هرکس حضور پیدا کند می‌بیند ۹۹ درصد بانوان با پوشش کامل چادر یا مانتو حضور دارند. آیا آن یک درصد بی‌حجاب را به‌جای ۹۰ درصد جامعه گرفته‌اند؟

وی در پایان اظهار داشت: احتمالاً منظور آقای روحانی از وزیدن نسیم، همان نسیمی است که از لندن و واشنگتن می‌وزد؛ همان نسیمی که مدتی وزید و امروز متوقف شده است. حالا آقای روحانی نگران شده که چرا این نسیم ادامه پیدا نکرده است.

به گزارش تابناک، حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: جنگ ۱۲ روزه که تمام شد، در ابتدا نسیم خوشی می‌وزید، اما ناگهان این نسیم قطع شد. حالا که تصور می‌کنند جنگ به این زودی رخ نخواهد داد یا کمی به تأخیر افتاده، دوباره به همان بداخلاقی‌های سابق خود بازگشته‌اند.

در فیلمی که از روحانی منتشر شده، او ادامه می دهد: این روزها بحث می‌کنند که مجلس چه گفته یا چه تصمیمی گرفته، اما سؤال اینجاست که مجلس چه میزان از مردم را نمایندگی می‌کند و چه درصدی از آرای واقعی مردم را در اختیار دارد؟ حتی اگر فرض کنیم همه‌چیز از نظر قانونی درست است، یک نکته روشن است: ۸۰ درصد مردم با این تصمیم‌ها مخالفند. قانون‌گذاری برخلاف نظر اکثریت قاطع مردم، قانون نیست.

رئیس‌جمهور پیشین تأکید کرد: وقتی ۹۰ درصد مردم با موضوعی مخالفند و گفته می‌شود مجلس رأی داده و شورای نگهبان تأیید کرده، این دیگر چه ارزشی دارد؟ اگر اختلاف ۵۰ به ۵۰ یا حتی ۴۰ به ۶۰ باشد، قابل قبول است، اما وقتی ۹۰ درصد مردم در یک‌سو هستند، نمی‌توان آن را قانون دانست.

روحانی گفت: از نظر شکلی شاید نتوان ایراد حقوقی گرفت؛ مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان تأیید نموده، اما روح چنین قانونی درست نیست؛ قانونی است که روح آن فاسد است.