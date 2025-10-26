En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ورود ایران خودرو به دنیای هیبرید

پلتفرم هیبرید IKCO eRUN؛ ترکیب موتور درون‌سوز و الکتریکی برای عملکرد بهینه

پلتفرم IKCO eRUN با ترکیب موتور TU۵ اتکینسون، پیشرانه الکتریکی و گیربکس دوکلاچه، توان کلی ۲۰۰ اسب‌بخار و گشتاور ۳۰۰ نیوتن‌متر ارائه می‌دهد. این سیستم با هدف افزایش شتاب، بهبود پاسخ‌دهی و کاهش مصرف سوخت طراحی شده و نمونه‌ای فنی از خودرو‌های هیبریدی شهری است، هرچند نیاز به زیرساخت‌های شارژ و نگهداری دقیق، چالش‌های بهره‌برداری آن را شکل می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۳۶۲۹۰
| |
445 بازدید
پلتفرم هیبرید IKCO eRUN؛ ترکیب موتور درون‌سوز و الکتریکی برای عملکرد بهینه
به گزارش تابناک؛ پلتفرم هیبریدی جدیدی با نام IKCO eRUN رونمایی شد که هدف آن ارائه عملکرد بالاتر و مصرف سوخت بهینه‌تر در خودروهای شهری است. این پلتفرم ترکیبی از موتور درون‌سوز TU5 اتکینسون، پیشرانه الکتریکی و گیربکس DHT (Dual Clutch Hybrid Transmission) است و قرار است در خودروهایی مانند تارا هیبرید و ریرا هیبرید استفاده شود.
 
موتور TU5 اتکینسون دارای حجم ۱۵۸۷ سی‌سی است و توانایی تولید ۱۰۸ اسب‌بخار قدرت و ۱۳۵ نیوتن‌متر گشتاور را دارد. این موتور در کنار پیشرانه الکتریکی، توان کلی سیستم را به حدود ۱۵۰ کیلووات (۲۰۰ اسب‌بخار) و گشتاور ۳۰۰ نیوتن‌متر در حالت موازی می‌رساند. این ترکیب باعث می‌شود خودروها شتابگیری بهتر و پاسخ‌دهی سریع‌تر در شرایط شهری و بین‌شهری داشته باشند.
 
یکی از نقاط قوت این پلتفرم، کاهش مصرف سوخت است. موتور الکتریکی می‌تواند در شرایط ترافیکی و حرکت‌های کوتاه، بار زیادی از موتور درون‌سوز را به عهده بگیرد و در نتیجه میزان سوخت مصرفی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، ترکیب موتور الکتریکی و درون‌سوز باعث می‌شود شتاب اولیه خودرو بهبود یابد و حرکت در سربالایی‌ها با کمترین فشار روی موتور درون‌سوز انجام شود.
 
از دیگر مزایای پلتفرم هیبرید IKCO eRUN می‌توان به کاهش آلایندگی اشاره کرد. این سیستم با رعایت استانداردهای آلایندگی یورو ۶ طراحی شده و می‌تواند میزان انتشار گازهای مضر را در شرایط واقعی رانندگی کاهش دهد. به این ترتیب، علاوه بر کاهش مصرف سوخت، انتشار دی‌اکسید کربن و آلاینده‌های دیگر نیز کمتر می‌شود.
پلتفرم هیبرید IKCO eRUN؛ ترکیب موتور درون‌سوز و الکتریکی برای عملکرد بهینه
گیربکس DHT، نقش مهمی در هماهنگی بین موتورهای درون‌سوز و الکتریکی دارد. این گیربکس دوکلاچه، انتقال قدرت را سریع‌تر و روان‌تر انجام می‌دهد و شتابگیری پیوسته و بدون افت توان را ممکن می‌کند. استفاده از گیربکس دوکلاچه باعث می‌شود انرژی تولید شده توسط موتورهای مختلف بهینه‌تر مصرف شود و تجربه رانندگی نزدیک به خودروهای هیبریدی و الکتریکی مدرن فراهم شود.
 
با وجود مزایا، این پلتفرم محدودیت‌ها و چالش‌هایی نیز دارد. نخست، هزینه تولید بالاتر نسبت به خودروهای سنتی است. سیستم‌های هیبریدی نیاز به تجهیزات بیشتر، سنسورهای پیشرفته و باتری‌های لیتیومی دارند که هزینه تولید و قیمت نهایی خودرو را افزایش می‌دهد. دوم، بهره‌برداری کامل از توان سیستم نیازمند زیرساخت‌های مناسب مانند ایستگاه‌های شارژ است. بدون این زیرساخت‌ها، مزیت اصلی سیستم‌های هیبریدی یعنی کاهش مصرف سوخت و آلایندگی تا حد زیادی از بین می‌رود.
 
همچنین نگهداری و تعمیرات تخصصی این پلتفرم می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. سیستم‌های هیبریدی شامل باتری، موتور الکتریکی و سیستم مدیریت انرژی هستند که نیاز به مراقبت دقیق و دانش فنی دارند. هرگونه نادیده گرفتن سرویس دوره‌ای ممکن است به کاهش طول عمر باتری یا افت کارایی موتور منجر شود. این مسئله اهمیت آموزش تعمیرکاران و ارائه خدمات پس از فروش مناسب را دوچندان می‌کند.
پلتفرم هیبرید IKCO eRUN؛ ترکیب موتور درون‌سوز و الکتریکی برای عملکرد بهینه
پلتفرم IKCO eRUN نمونه‌ای از تلاش برای ارتقای عملکرد و کاهش مصرف سوخت در خودروهای شهری است. ترکیب موتور TU5 اتکینسون، پیشرانه الکتریکی و گیربکس DHT امکان ارائه شتاب و پاسخ‌دهی بهتر، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی را فراهم می‌کند. با این حال، موفقیت کامل این پلتفرم به رعایت نکات نگهداری، تامین زیرساخت‌های شارژ و مدیریت هزینه تولید بستگی دارد. این فناوری نشان می‌دهد که ترکیب موتورهای درون‌سوز با پیشرانه‌های الکتریکی، حتی در خودروهای جمع‌وجور، قابلیت ارائه تجربه رانندگی مدرن و نزدیک به استانداردهای جهانی را دارد و می‌تواند گامی مهم در مسیر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و بهبود عملکرد خودروهای شهری باشد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران خودرو هیبرید موتور تیوفایو پلاس ماشین کلیک صنعت خودرو
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جایزه ملی مدیریت مالی ایران به ایران خودرو کرمانشاه رسید
افزایش تولید و فک رهن اسناد خودروها، عرضه به بازار را افزایش خواهد داد
نماینده مجلس: رشد کمی و کیفی محصولات ایران‌خودرو مازندران چشم‌گیر است
تست و بررسی دنا پلاس ایران خودرو/ از دور دل می برد و از نزدیک
آمادگی ایران‌خودرو برای ایجاد پارک علم و فناوری صنعت خودرو/ درهای ایران‌خودرو به روی شرکت‌های دانش‌بنیان باز است
پاسخگویی و رسیدگی موثر به نیازمندی‌های مشتریان
بهره برداری از کشنده حمل خودرو با ظرفیت ۱۰ دستگاه
ایران خودرو با عرضه وانت بهبودیافته آریسان، سهم خود از بازار خودروهای کار را احیا می‌کند
افزایش تولید و عرضه محصولات ایران‌خودرو با اصلاح قیمت‌ها
قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده دو محصول ایران خودرو برگزار شد
۵۸۱۷ دستگاه خودرو در یک روز تکمیل و آماده عرضه به بازار شد/ تجاری سازی بیش از ۱۹ هزار دستگاه در یک هفته
رانا پلاس TU۵P؛ شتر گاو پلنگی که همچنان روی پلتفرم قدیمی ایستاده است
فروش فوق‌العاده محصولات ادامه دارد/ تعهدات معوق ایران خودرو به ۷ هزار دستگاه رسید
قبل از خرید از بازار، فعال بودن گارانتی خودرو را استعلام کنید
قیمت‌گذاری خودرو باید مبتنی بر بهای تمام شده و سود متعارف برای خودروسازان باشد
رونمایی از قدرتمندترین نسخه موتور سه استوانه ایران‌خودرو تا پایان سال
تمامی محصولات ایران خودرو با نصب پلاک انتظامی به مشتریان تحویل می‌شوند
مرتضی شفیعی عضو هیئت مدیره ایران خودرو شد
به دنبال حمایت از متولیان صنعت خودرو برای رونق تولید باکیفیت و ارزان قیمت و حفظ اشتغال هستیم
تعهدات معوق ایران‌خودرو به کم‌تر از ۱۰ هزار دستگاه خودرو رسید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۲ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bd4
tabnak.ir/005bd4