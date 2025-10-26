پلتفرم IKCO eRUN با ترکیب موتور TU۵ اتکینسون، پیشرانه الکتریکی و گیربکس دوکلاچه، توان کلی ۲۰۰ اسب‌بخار و گشتاور ۳۰۰ نیوتن‌متر ارائه می‌دهد. این سیستم با هدف افزایش شتاب، بهبود پاسخ‌دهی و کاهش مصرف سوخت طراحی شده و نمونه‌ای فنی از خودرو‌های هیبریدی شهری است، هرچند نیاز به زیرساخت‌های شارژ و نگهداری دقیق، چالش‌های بهره‌برداری آن را شکل می‌دهد.

به گزارش تابناک؛ پلتفرم هیبریدی جدیدی با نام IKCO eRUN رونمایی شد که هدف آن ارائه عملکرد بالاتر و مصرف سوخت بهینه‌تر در خودروهای شهری است. این پلتفرم ترکیبی از موتور درون‌سوز TU5 اتکینسون، پیشرانه الکتریکی و گیربکس DHT (Dual Clutch Hybrid Transmission) است و قرار است در خودروهایی مانند تارا هیبرید و ریرا هیبرید استفاده شود.

موتور TU5 اتکینسون دارای حجم ۱۵۸۷ سی‌سی است و توانایی تولید ۱۰۸ اسب‌بخار قدرت و ۱۳۵ نیوتن‌متر گشتاور را دارد. این موتور در کنار پیشرانه الکتریکی، توان کلی سیستم را به حدود ۱۵۰ کیلووات (۲۰۰ اسب‌بخار) و گشتاور ۳۰۰ نیوتن‌متر در حالت موازی می‌رساند. این ترکیب باعث می‌شود خودروها شتابگیری بهتر و پاسخ‌دهی سریع‌تر در شرایط شهری و بین‌شهری داشته باشند.

یکی از نقاط قوت این پلتفرم، کاهش مصرف سوخت است. موتور الکتریکی می‌تواند در شرایط ترافیکی و حرکت‌های کوتاه، بار زیادی از موتور درون‌سوز را به عهده بگیرد و در نتیجه میزان سوخت مصرفی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، ترکیب موتور الکتریکی و درون‌سوز باعث می‌شود شتاب اولیه خودرو بهبود یابد و حرکت در سربالایی‌ها با کمترین فشار روی موتور درون‌سوز انجام شود.

از دیگر مزایای پلتفرم هیبرید IKCO eRUN می‌توان به کاهش آلایندگی اشاره کرد. این سیستم با رعایت استانداردهای آلایندگی یورو ۶ طراحی شده و می‌تواند میزان انتشار گازهای مضر را در شرایط واقعی رانندگی کاهش دهد. به این ترتیب، علاوه بر کاهش مصرف سوخت، انتشار دی‌اکسید کربن و آلاینده‌های دیگر نیز کمتر می‌شود.

گیربکس DHT، نقش مهمی در هماهنگی بین موتورهای درون‌سوز و الکتریکی دارد. این گیربکس دوکلاچه، انتقال قدرت را سریع‌تر و روان‌تر انجام می‌دهد و شتابگیری پیوسته و بدون افت توان را ممکن می‌کند. استفاده از گیربکس دوکلاچه باعث می‌شود انرژی تولید شده توسط موتورهای مختلف بهینه‌تر مصرف شود و تجربه رانندگی نزدیک به خودروهای هیبریدی و الکتریکی مدرن فراهم شود.

با وجود مزایا، این پلتفرم محدودیت‌ها و چالش‌هایی نیز دارد. نخست، هزینه تولید بالاتر نسبت به خودروهای سنتی است. سیستم‌های هیبریدی نیاز به تجهیزات بیشتر، سنسورهای پیشرفته و باتری‌های لیتیومی دارند که هزینه تولید و قیمت نهایی خودرو را افزایش می‌دهد. دوم، بهره‌برداری کامل از توان سیستم نیازمند زیرساخت‌های مناسب مانند ایستگاه‌های شارژ است. بدون این زیرساخت‌ها، مزیت اصلی سیستم‌های هیبریدی یعنی کاهش مصرف سوخت و آلایندگی تا حد زیادی از بین می‌رود.

همچنین نگهداری و تعمیرات تخصصی این پلتفرم می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. سیستم‌های هیبریدی شامل باتری، موتور الکتریکی و سیستم مدیریت انرژی هستند که نیاز به مراقبت دقیق و دانش فنی دارند. هرگونه نادیده گرفتن سرویس دوره‌ای ممکن است به کاهش طول عمر باتری یا افت کارایی موتور منجر شود. این مسئله اهمیت آموزش تعمیرکاران و ارائه خدمات پس از فروش مناسب را دوچندان می‌کند.

پلتفرم IKCO eRUN نمونه‌ای از تلاش برای ارتقای عملکرد و کاهش مصرف سوخت در خودروهای شهری است. ترکیب موتور TU5 اتکینسون، پیشرانه الکتریکی و گیربکس DHT امکان ارائه شتاب و پاسخ‌دهی بهتر، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی را فراهم می‌کند. با این حال، موفقیت کامل این پلتفرم به رعایت نکات نگهداری، تامین زیرساخت‌های شارژ و مدیریت هزینه تولید بستگی دارد. این فناوری نشان می‌دهد که ترکیب موتورهای درون‌سوز با پیشرانه‌های الکتریکی، حتی در خودروهای جمع‌وجور، قابلیت ارائه تجربه رانندگی مدرن و نزدیک به استانداردهای جهانی را دارد و می‌تواند گامی مهم در مسیر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و بهبود عملکرد خودروهای شهری باشد.