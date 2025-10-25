رئیس فدراسیون والیبال گفت: تا برگزاری جلسه دوشنبه کمیسیون پزشکی باید صبر کنیم، چرا که بعد از آن می‌توانیم درباره تاریخ دقیق بازگشت صابر کاظمی به ایران اظهار نظر کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از آنا، میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال کشورمان در خصوص آخرین وضعیت انتقال صابر کاظمی به ایران اظهار داشت: احتمالا روز دوشنبه جلسه کمیسیون پزشکی برگزار خواهد شد و یک تا دو روز بعد، بسته به شرایط پرواز و هماهنگی‌های هواپیمایی قطر، بازگشت او به ایران انجام می‌شود. تلاش ما این است که کار‌های اداری هر چه سریع‌تر انجام شود. رضایت خروج از بیمارستان از خانواده او اخذ شده و اکنون در مرحله انجام امور اداری در وزارت بهداشت قطر و هماهنگی با هواپیمایی قطر هستیم که آن را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه جمعه و شنبه در قطر تعطیل است، امیدواریم بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کار را انجام دهیم. برآورد ما این است که احتمالاً سه‌شنبه یا چهارشنبه بازگشت انجام شود. البته تا برگزاری جلسه دوشنبه کمیسیون پزشکی باید صبر کنیم، چرا که بعد از آن می‌توانیم درباره تاریخ دقیق بازگشت اظهار نظر کنیم. به‌طور کلی، خروج او از قطر منوط به برگزاری آن کمیسیون و مشخص شدن تیم پزشکی همراه او است.

ان شالله کاروان ایران با بیشترین تعداد مدال طلا به کشور بازگرد

تقوی درباره عملکرد تیم‌های ملی در بازی‌های آسیایی جوانان اظهار داشتپ: جا دارد از عملکرد خوب تیم ملی بانوانمان تقدیر کنم. بچه‌ها با روحیه و اعتماد به نفس بالا کار می‌کنند و تیم ملی نوجوانان ما هم که جزو برترین‌ها است، توقع می‌رود همین مقدار خوب کار کند. آنها باتمام وجود کار می‌کنند و ان شالله کاروان ایران با بیشترین تعداد مدال طلا به کشور بازگرد.

به دلیل حمایت باشگاه‌ها از تیم ملی تقدیری از آنها خواهیم داشت

رئیس فدراسیون والیبال درباره بازی‌های کشور‌های اسلامی و همچنین همکاری باشگاه‌های لیگ برتر با تغییر در تاریخ برگزاری مسابقات گفت: از باشگاه‌های خوب خودمان هم تشکر می‌کنم که در خصوص تاریخ لیگ برتر بسیار خوب همکاری کردند و قرار است به دلیل حمایت آنها از تیم ملی تقدیری از باشگاه داشته باشیم و امیدوارم با این حمایت‌ها و کمک‌ها به عنوان قهرمانی در رده‌های مختلف برسیم.