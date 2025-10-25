دیوان دادگستری به اسرائیل هشدار داد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به نظر مشورتی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به فلسطین تاکید کرد: بی کیفرمانی ادامه‌داری که حامیان و توجیه‌کنندگان جنایات اسرائیل به این رژیم اعطا کرده‌اند، باید پایان یابد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارات امور خارجه کشورمان در واکنش به نظر مشورتی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به فلسطین در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: نظر مشورتی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به فلسطین (22اکتبر)، یک‌بار دیگر این حقیقت غیر قابل انکار را فریاد می‌زند که رژیم اسرائیل بزرگترین نقض‌کننده همه هنجارهای حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: دیوان در این رأی مشورتی مجدداً تأکید می‌کند که رژیم اسرائیل موظف است نسبت به تأمین نیازهای اولیه فلسطینیانی که تحت اشغال هستند و نیز اقلام ضروری برای ادامه حیات آنها اطمینان حاصل کند؛ اسرائیل همچنین وظیفه دارد مانع از ارائه این اقلام نشود.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: دیوان یادآوری می‌کند که طبق حقوق بین‌الملل، گرسنگی‌دادن به‌عنوان ابزار جنگی ممنوع است. دیوان قبل‌تر نظر صریحی مبنی بر غیر قانونی بودن اشغالگری و ضرورت پایان‌دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطینیان صادر کرده بود.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی به هیچ‌یک از این اصول و قواعد پایبند نبوده و به صورت مستمر همه را نقض می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری ماه‌هاست در حال رسیدگی به اتهام‌‌های مربوط به ارتکاب فجیع‌ترین جنایات بین‌المللی، شامل جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، توسط رژیم اسرائیل در غزه هستند.

بقائی تصریح کرد: بی کیفرمانی ادامه‌داری که حامیان و توجیه‌کنندگان جنایات اسرائیل به این رژیم اعطا کرده‌اند، باید پایان یابد.

دیوان بین‌المللی دادگستری‎ ‎روز چهارشنبه 22 اکتبر (30مهر) اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی موظف ‏است به آنروا، آژانس امدادرسانی سازمان ملل در غزه اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه را ‏به این سرزمین فلسطینی منتقل کند‎.



