مدال طلای واحدی تغییر کرد

طلای واحدی در MMA پس از اعتراض نماینده تاجیکی و بررسی داوران این مدال تغییر کرد و مدال نقره به واحدی رسید‌.
ادامه درخشش نمایندگان MMA با طلای سوم

به گزارش تابناک، ایلیا واحدی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم MMA پسران ایران، امروز در مرحله فینال برابر عمرجانی از تاجیکستان قرار گرفت و طی مبارزه در ۲ راند در نهایت موفق شد با شکست حریف قدرتمند خود مدال طلا را کسب کند.
 
امیرمهدی وظیفه که در ۲ مسابقه گذشته خود حریفانش را سابمیشن کرده بود اکنون در فینال تا دقایقی دیگر در وزن ۸۰ کیلوگرم برابر حریف افغانستانی قرار می‌گیرد.
 
ایلیا واحدی مبارز وزن ۷۰ کیلوگرم MMA پسران که در فینال برابر حریف تاجیکی به پیروزی رسید و مدال طلا را کسب کرد، پس از اعتراض نماینده تاجیکی و بررسی داوران این مدال تغییر کرد و مدال نقره به واحدی رسید‌.
ایلیا واحدی طلا فینال امیرمهدی وظیفه
