آخرین وضعیت از مخازن سوخت نیروگاه‌ها برای زمستان

وزیر نیرو گفت: تابستان سختی را پشت سر گذاشتیم، اما با اجرای طرح‌های جدید تولید برق و ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها، زمستان پیش‌رو نگران خاموشی نخواهیم بود.
آخرین وضعیت از مخازن سوخت نیروگاه‌ها برای زمستان

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با اشاره به هماهنگی نزدیک وزارت نیرو و وزارت نفت برای عبور از زمستان بدون ناترازی انرژی گفت: با وجود 5سال خشکسالی، امسال تابستان گرمی را پشت سر گذاشتیم، اما اقدامات گسترده‌ای در حال انجام است تا زمستان پیش‌رو بدون قطعی برق سپری شود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ وزیر نیرو از همکاری نزدیک با وزارت نفت خبر داد و گفت: امسال نسبت به سال گذشته توانستیم مخازن سوخت نیروگاه‌ها را بهتر پر کنیم، اما مردم باید توجه داشته باشند که برای عبور بدون مشکل از زمستان همچنان کمک مردم در قالب صرفه جویی لازم است.

وی افزود: در جلسه ای جدول زمان‌بندی تأمین سوخت نیروگاه‌ها بین وزارت نفت، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها مورد توافق قرار گرفت. در صورت اجرای این برنامه، زمستان سختی نخواهیم داشت و تا فروردین‌ماه مشکلی در تأمین برق صنایع و بخش خانگی نخواهیم داشت.

 
