دو متهم به آدم‌ربایی در شهرستان میاندورود کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع جرم دستگیر شدند. دختر ربوده‌شده به آغوش خانواده بازگشت و متهمان با قرار بازداشت موقت راهی زندان شدند.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود اعلام کرد که در پی وقوع آدم‌ربایی یک دختر جوان به عنف و تهدید با سلاح سرد، متهمان این پرونده در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

به گفته‌ی دادستان میاندورود، با دستور مقام قضایی، پلیس آگاهی بلافاصله وارد عمل شد و پس از انجام تحقیقات تخصصی، موفق شد دو متهم را در یکی از شهرستان‌های مجاور شناسایی و دستگیر کند.

وی افزود: «این دو نفر پس از انتقال به دادسرای میاندورود و تفهیم اتهام از سوی مقام قضایی، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و دختر جوان به آغوش خانواده بازگشت.»

دادستان تأکید کرد: «امنیت مردم شریف شهرستان خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه قانون‌شکنی و سلب امنیت و آسایش شهروندان با قاطعیت و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.»